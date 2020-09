Senhösten år 2020 är en viktig säsong för AMD. Bolaget ska inte bara visa att dess nya generation grafikkort i Radeon RX 6000-serien kan stå sig mot rivalen Nvidia och dess Geforce RTX 3000-serie, utan även tampas med Intel på processorsidan. Intels senaste processorer för stationära datorer utgörs av "Comet Lake-S", där tiokärniga Core i9-10900K agerar flaggskepp. AMD:s svar är höstens processorserie Ryzen 5000 "Vermeer", där en modell nu får prestandauppgifter läckta.

Modellen i fråga är Ryzen 7 5800X, vilken enligt AMD:s produktsegmentering representerar prestandamodeller strax under flaggskeppssegmentet Ryzen 9. De läckta prestandauppgifterna kommer från spelet Ashes of the Singularity, vilket snappats upp av ständigt vaksamma Twitter-profilen TUM_APISAK. Det handlar om en åttakärnig processor med arkitekturen Zen 3, som av prestandaresultaten att döma tillför imponerande framsteg.

Prestandamätningarna har utförts med kvalitetsnivån 4K Crazy i Ashes of the Singularity. Denna inställningsnivå belastar huvudsakligen grafikkortet men testet innehåller också några sektioner som sätter processorn på prov. Ryzen 7 5800X bestyckas enligt uppgifterna med 8 kärnor och 16 trådar, att jämföra med 10 kärnor och 20 trådar för Intel Core i9-10900K. Det ska noteras att testsystemet för AMD-processorn bestyckats med 32 GB primärminne medan Intel-systemet tilldelats halva mängden om 16 GB, vilket kan påverka resultaten till AMD:s favör.

Sett till prestandaresultaten når AMD Ryzen 7 5800X betydligt högre bilduppdatering ställt mot Intels processor. Under en normal testrunda levererar AMD Ryzen 7 5800X cirka 22 procent högre bilduppdatering än Intel Core i9-10900K, och cirka 16 procent högre sett till genomsnittlig bilduppdatering. Det framkommer inte vilken klockfrekvens AMD:s processor körs i, men läckta uppgifter antyder att klockfrekvenserna överstiger 5 GHz. Kärnorna på Intel Core i9-10900K kan nå klockfrekvenser om 5,3 GHz vid enkeltrådade scenarion.

Prestandauppgifterna anger också hur Ryzen 7 5800X i sällskap med ett Geforce RTX 2080 presterar i olika upplösningar. I upplösningen 1080p och grafikinställningen Crazy 1080p når bilduppdatering om 63 FPS. När steget tas till 1440p och tillhörande "galna" grafikinställning sjunker resultatet till 61 FPS. I 4K UHD och galen grafiknivå lyckas processorn hamna på den magiska 60 FPS-gränsen.

Testscenarion (kvalitetsnivå Crazy 4K) AMD Ryzen 7 5800X Intel Core i9-10900K Genomsnitt CPU - samtliga testomgångar 133,6 FPS 114,8 FPS Genomsnitt CPU - testomgång (normal) 166,6 FPS 136,3 FPS

Ryzen 5000 "Vermeer"-serien gör premiär för arkitekturen Zen 3, som enligt AMD:s uppgifter tillför en markant ökning i effektivitet per klockcykel (IPC). Nyheter finns även sett till det arkitektoniska, där fler kärnor samsas i samma CCX-kluster vilket ger lägre latenser i kommunikationen. Detta tillsammans med förväntat höjda klockfrekvenser ställt mot Ryzen 3000 "Matisse" utlovar tillsammans prestandamässiga stordåd.

AMD avtäcker Ryzen 5000 "Vermeer" den 8 oktober år 2020, följt av grafikkorten i Radeon RX 6000-serien den 28 oktober.

