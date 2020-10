Nintendos spelkonsol Switch släpptes år 2017, och särskiljer sig från konkurrenterna i Playstation- och Xbox-familjerna genom att vara en hybrid mellan bärbart och stationärt funktion. För att uppnå balans mellan prestanda och energieffektivitet valde Nintendo att bestycka spelkonsolen med Nvidias systemkrets Tegra X1, där fyra ARM-kärnor sällskapas av en grafikdel baserad på arkitekturen Maxwell.

Under åren sedan lanseringen har hårdvaran levererat imponerande visuellt resultat, särskilt med tanke på systemkretsens nätta strömbudget om 7 watt. I takt med att Sony och Microsoft lanserar ny kraftfull hårdvara i form av Playstation 5 och Xbox Series X/S, och nya komponenter lanseras på PC-sidan, kommer multiplattformspel bli allt svårare att få till på Nintendos hårdvara framöver. Det ser ut som att en lösning på problemet är att strömma spel till konsolen från molntjänster.

It's going to be interesting to see if games streamed through cloud services is a big part of Switch's future. #NintendoSwitch pic.twitter.com/bLP5qVAmmO — Andreas Eklöv (@loevet) October 28, 2020

Tecken på att detta kan vara lösningen på problematiken med åldrande hårdvara kommer i form av spelet Control, som levererar en teknisk imponerande men väldigt krävande spelupplevelse på PC. När spelet nu släpps på Nintendo Switch körs det inte på hårdvaran lokalt, utan strömmas istället via molntjänsten Ubitus. Klienten är gratis att ladda ned, men efter en demo-period om fem minuter uppmanas användaren att betala för att låsa upp den fullständiga upplevelsen.

Nintendo streaming Control to the Switch was certainly out of left field for me. Janky, but impressive for the platform. #NintendoSwitch pic.twitter.com/qs7ZmqB8DZ — Andreas Eklöv (@loevet) October 28, 2020

När undertecknad testkörde Control Ultimate Edition – Cloud Version på Nintendo Switch kan spelupplevelsen beskrivas som imponerande visuellt, och inte lika imponerande sett till prestanda. I och med att spelkoden renderas på molntjänstens servrar möjliggörs betydligt mer tekniskt avancerade miljöer och ljussättning än vad Switch-hårdvaran mäktar med. Samtidigt är bilduppdateringen ytterst ojämn, med relativt höga latensnivåer.

Control är inte heller den enda titeln som ska strömmas till Switch via molntjänster. Under Nintendos senaste avsnitt i videoserien Nintendo Direct avslöjade bolaget att Hitman 3 Cloud Version släpps till Switch under år 2021. Rykten gör också gällande att Capcoms skräckspel Resident Evil 3 släpps i molnutförande på hybridkonsolen under nästa år.

Är du villig att acceptera videokomprimering och svajig bilduppdatering om du får tekniskt mer avancerade spel på Nintendo Switch? Eller inväntar du hellre den omtalade Switch Pro-modellen?