Att försöka köpa en spelkonsol från Microsoft eller Sony av senaste snitt har inte visat sig vara enkelt. Konsolerna har bokstavligt talat flugit av hyllorna och blivit lika mycket föremål för scalping som senaste generationens grafikkort från AMD och Nvidia. Detta har i sin tur lett till bilden att konsolerna lider av samma tillgångsbrist som just grafikkorten, en bild Sonys kvartalsrapport för 2020 års avslutande fjärdedel nu ändrar på.

The Verge har nämligen grävt djupt i bolagets rapporter och funnit att bolaget sålt hela 4,5 miljoner Playstation 5-enheter – vilket resulterade i Sonys speldivisions bästa kvartal någonsin. Denna siffra kan jämföras med lanseringen av Playstation 4, en konsol som också sålde i just 4,5 miljoner enheter under dess lanseringskvartal. Värt att notera är också att Sony tills vidare säljer den nya konsolen till förlust – i förhoppningen om att istället göra vinst på försäljning av spel och tjänster.

Huruvida Sony ligger före eller efter konkurrenten Microsoft och dess nya Xbox Series X/S är dock oklart. Microsoft specificerar inte säljsiffror i sina kvartalsrapporter, men enligt The Verge specificerades omsättningen av Xbox-hårdvara till en 86-procentig ökning på årsbasis i bolagets kvartalsrapport som publicerades förra veckan.

Microsoft såg så sent som i höstas ut att ta höjd för att alla intressenter inte skulle kunna köpa en konsol av senaste snitt. I en intervju med The Guardian under november månad uttryckte bolagets Phil Spencer orden "vi drivs inte av hur många konsoler vi säljer" – men Sonys 4,5 miljoner sålda enheter under lanseringskvartalet är definitivt en bättre start än vad butikstillgången för gemene man gett sken av.

Läs mer om spelkonsoler: