Svenska Xtrfy slog upp dörrarna år 2013 och har sakta men säkert hittat en plats på marknaden för kringutrustning för datorspelare. I bolagets sortiment trängs bland annat hörlurar med tangentbord och möss, där exemplar ur de tre kategorierna besökt SweClockers testlabb och tilldelats utmärkelser. Spelmöss är kanske bolagets mest välkända produktkategori, där modellerna M4 och M42 var tidiga att satsa på låg vikt genom ett yttre med utstansade geometrier.

Nu spinner Xtrfy vidare på M4-familjen genom att kapa sladden, där M4 Wireless blir företagets första trådlösa spelmus. Form och utseende är detaljer som lämnas orörda. Låg vikt är därtill fortsatt på specifikationslistan, men med matchvikt om 71 gram väger nykomlingen in 2 gram över föregångaren. Under det perforerade skalet syns sensorn Pixart 3370 med CPI-läge som kan ställas in i spannet 400–19 000, en inställning som görs utan extra mjukvara. Även den integrerade RGB-belysningen och så kallad lift-off distance justeras direkt på musen.

Anpassas kan också formen på musen, där en extra, utbytbar bakdel medföljer. Enligt Xtrfy ger den lite mer stöd för handflatan, vilket kan komma väl till pass beroende på grepp. Därtill understryker kringutrustningstillverkaren att det inbyggda batteriet kan skjutas framåt och bakåt, för att flytta tyngdpunkten för att bättre passa greppet. Batteriet är på 500 milliamperetimmar, laddas via medföljande USB Type-C-kabel och räcker för maximalt 75 timmar av spelande.

Den trådlösa kommunikationen sker till en medföljande 2,4 GHz-mottagare som ansluts till USB Type-A, en lösning som enligt tillverkaren kommer med responstid om 1 millisekund och "samma prestanda som med sladd". Avslutningsvis kan tilläggas att musen har höger- och vänsterknapp med Kalih-signerade brytare, RGB-belyst rullhjul, två tumknappar för högerhänta användare, samt en knapp för inställningar på ovansidan med ett skjutreglage på undersidan.

Xtrfy M4 Wireless kommer i svart alternativt vitt utförande och priset är 100 euro, vilket motsvarar cirka 1 000 kronor inklusive moms. Förbeställningar kan göras i dagsläget, men företaget uppskattar att den blir tillgänglig i butik i mitten av december.