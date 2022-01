Microsoft har på senare tid öppnat plånboken för stora uppköp, med att från Github hela vägen till stora spelstudior. Två förvärv inom just spelbranschen berör Mojang med tillhörande Minecraft, men även Bethesda, som köptes så sent som förra året. Sistnämnda var en affär som kostade Microsoft 7,5 miljarder USD.

I ett pressmeddelande går nu Microsoft ut med att de har för avsikt att köpa speljätten Activision Blizzard, dit även bolaget King hör. I paketet inkluderas några av de största titlarna på framförallt PC-marknaden. Spel som World of Warcraft, Starcraft, Overwatch och Call of Duty kommer framöver att samlas under Microsoft fana. På den mobila sidan följer speltitlar som Candy Crush, Bubble Witch Saga och Pet Rescue.

Prislappen för detta förvärv är rekordhög, där Microsoft menar att köpa Activision Blizzard för 95 USD per aktie i rena kontanter. Det totala slutpriset hamnar på hisnande 68,7 miljarder USD, motsvarande 623,4 miljarder kronor. För att sätta det i perspektiv handlar det om 27,5 gånger mer än de 2,5 miljarder USD som Microsoft köpte Mojang och Minecraft för.

I samma veva passar Microsoft på att meddela att deras prenumerationstjänst Game Pass har nått en ny milstolpe. Över 25 miljoner aktivt betalande medlemmar deltar nu i hyrning och strömmande av företagets spelutbud. Ett utbud som framöver kommer att sällskapas av Activision Blizzards spelbibliotek, med planer att flytta över samtliga titlar redan i full gång. Microsoft förklarar vidare att några av de 400 miljoner som spelar Activision Blizzard-titlar kan lockas till den utökande Game Pass-tjänsten.

Affären är inte helt i hamn, om än på god väg. Investerare hos Activision Blizzard måste fortfarande godkänna affären. Även reglerande organ ska få säga sitt när det handlar om så pass stora affärer. Däremot har ledningen hos både Microsoft och Activison Blizzard redan gett tummen upp och affären väntas vara helt avklarad räkenskapsåret 2023.

Känner du någon oro för att uppköpet ska påverka Activison Blizzard negativt, eller ser du det som positivt?

