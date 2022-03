Valves handhållna speldator Steam Deck har efter några förseningar precis börjat landat hos de som stod först i kön till den nya enheten. Enheten levereras med Linux-baserade Steam OS 3.0 i ordinarie utförande, som tar hjälp av kompatiblitetslagret Proton för att fungera med Steam-bibliotekets innehåll.

För närvarandet är det cirka 1 000 titlar är fullt spelbara till Steam Deck. Enheten är dock inte låst till Steam OS 3.0, och Valve har sedan tidigare lovat stöd för Windows. Nu uppfyller de sitt löfte och släpper officiella drivrutiner för Windows. I dagsläget går det bara att installera Windows 10 på Steam Deck och Valve är noga med att påpeka att det inte går att att installera Windows parallellt med Steam OS 3.0 i dagsläget.

Drivrutinerna som lanseras är för grafikkretsen, Wifi samt Bluetooth, medan Valve fortfarande jobbar på att släppa drivrutiner för ljud. För närvarande fungerar därför inte ljud via högtalarna eller 3,5 mm-uttaget. En tillfällig lösning är att antingen använda Bluetooth-hörlurar eller att koppla in hörlurar eller en DAC via USB-C för ljud.

Valve har också släppt instruktioner för hur användare kan återinstallera Steam OS 3.0, eftersom företaget meddelar att inte erbjuder någon form av support för Windows utöver drivrutinerna. Valve tillägger dock att när den kompletta skivavbildningen av Steam OS 3.0 släpps ska de introducera stöd för upp till två operativsystem samtidigt på Steam Deck.

Valve utlovar likt tidigare även stöd för Windows 11, men det informerar om att det kräver en UEFI/BIOS-uppdatering med FTPM-stöd, vilket ska släppas någon gång i framtiden. Instruktioner för hur användare går tillväga för att installera Windows på Steam Deck finns på Steams supportsida.