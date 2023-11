Med rådande lågkonjunktur väntades svenska konsumenter vara extra prismedvetna och eftertänksamma under Black Friday, en readag som numera blivit en långkörare som inleds redan i mitten av november. Det fick utslag under årets upplaga och i ett pressmeddelande från Prisjakt framgår att e-handelsförsäljningen minskade.

I summeringen, som är gjord tillsammans med Svea Bank, framgår att omsättningen under Black Week-perioden minskade med 2,2 procent ställt mot föregående år. Själva Black Friday, den 24 november, står däremot ut. Där ökade omsättningen med 2,4 procent mot föregående år och fredagen stod för cirka 34 procent av all försäljning.

Svea Bank tillägger att trots att svenskar gjort färre köp har de flesta spenderat mer per order. Det återspeglas i Prisjakts topplista, där listan av produkter som väckt mest intresse toppas av bland annat Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X och robotdammsugare.

Sammanställningen från Prisjakt visar utöver det på att en större andel produkter var rabatterade under hela månaden ställt mot föregående år. Trots det sjönk den genomsnittliga rabattsatsen något. I år låg snittet på cirka 20 procent, ställt mot cirka 22 procent under tidigare år. Det uppges därtill vara en bra bit under vad konsumenter önskade, där Prisjakts tidigare undersökningar visade på att många väntade sig rabatter på i genomsnitt 37 procent.