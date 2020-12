Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av NZXT som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Senaste produkten som kommit till mitt testlabb, också kallat garaget, är ännu en allt-i-ett-kylare från NZXT. Modellen jag testar idag är deras Kraken X63 RGB. Skillnaden mellan denna och NZXT Kraken X73 som jag testade tidigare i år är att Kraken X63 RGB använder två 140 mm-fläktar istället för de tre 120 mm-fläktar och att kylaren som namnet antyder kommer med RGB-fläktar.

Kylaren är testad med tre stycken processorer. AMD Ryzen 7 3800X, Ryzen 9 5900X och Ryzen 9 5950X, för att se hur väl den kyler även de nya toppmodellerna från AMD.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Registrerad : 2004

Plats : Huddinge

Specialitet: Datorer och hårdvara En av SweClockers mest välrenommerade medlemmar och en riktig legendar i hårdvaruvärlden. Björn har varit med sedan 1990-talet och är bland annat känd som grundaren till Bjorn3D.com, en internationell sajt om datorer och hårdvara som också bär hans namn. Inte helt otippat älskar han att undersöka och testa nya teknikprodukter, oavsett om det gäller en spännande tv, en ny datorkomponent eller ett komplett datorsystem. Han har dessutom ett brinnande intresse för nätverk och tillhörande teknik. När han inte testpilotar på SweClockers jobbar Björn som senior utvecklare på Lexly, coachar sina barn i fotboll och försöker (med varierande framgång) hitta tid till att lira de senaste speltitlarna på konsol och PC. ► Läs mer om SweClockers testpiloter

NZXT Kraken X63 RGB

Egenskap Värde Model Kraken X63 Radiator 315 x 143 x 30mm (BxHxD) Pump 80 x 80 x 55 (BxHxD) Slanglängd 400 mm Processor-socket Intel: Socket LGA 1200, 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066

AMD: AM4, sTRX4, TR4 (Threadripper-montering skickas ej med) Pumpläge Tyst/Prestanda/Auto/Egen/Manuell Fläkt: Aer RGB 2 140, 800~2,800 ± 300 RPM Pump: 500~1,800 ± 300RPM Ljudnivå 21–38 dBA Pris 179.99€ från NZXT

Mycket hos Kraken X63 RGB liknar det hos Kraken X73 (och Kraken X53 och så vidare). Du får samma pump med deras "Infinite mirror", en effekt som gör att det ser ut som det finns en bottenlöst djup inne i pumpen. Kylaren kommer med monteringskit för många olika socklar, dock inte för mastodonten Ryzen Threadripper.

De två 140 mm-fläktarna som skickas med är Aer RGB 2. Specifikationerna för dessa fläktar är:

Egenskap Värde Dimension 140 mm Hastighet 500–1,500 RPM Luftflöde 30,39–91,19 CFM Statiskt tryck 0,17–1,52 mm-H20 Ljudnivå 22–33dBA Anslutning 4-pin PWM Övrigt RGB

RGB-stödet sitter i form av en ring på ena sidan av fläkten som kan lysa upp i olika färger.

Närmare titt

Kraken X63 RGB kommer väl förpackad i en låda som följer samma utseende som alla andra av NZXT:s kylare.

Inuti hittar du pump, radiator, fläktar och de olika monteringssatser som behövs. Något du inte hittar är en manual. Du hänvisas till en websida. Jag tycker det är lite snålt att inte kunna skicka med en enklare pappersmanual.

Pumpen är av samma typ som hos Kraken X73. Den har en så kalla "oändlig spegel" vilket ger en effekt av att NZXT:s logotyp hänger i luften och att det är ett oändligt djupt hål i pumpen. En ganska häftig effekt. Om du istället vill ha en LCD-skärm är det Z-serien du ska titta på istället, till exempel Kraken Z63.

Kylarblocket på pumpen är i koppar. Som standard sitter det lite kylpasta redan påsatt.

Radiatorn är gjort av aluminium.

Fläktarna har RGB-slinga på ena sidan av fläkten. På en av kortsidorna sitter två anslutningar som används för att koppla ihop flera fläktar med varandra så deras RGB-belysning kan synkroniseras.

Installation

Chassit jag har hemma är ett Lian Li PC-O11 Dynamic. Det är ett chassi som har ett fint stort fönster samt stöd för att sätta vattenkylning på många olika ställen.

Den AIO-kylare jag normalt använder, ett Fractal Design Celsius+ S36 Prisma, sitter på sidan så den syns helt ut genom sidofönstret. Det kunde jag inte köra med Kraken X63 RGB då chassit endast stödjer 120 mm- eller 360 mm-radiatorer där. Istället satte jag Kraken X63 i chassins tak, något jag också vet ska vara lite bättre ur prestandasynvinkel då du drar ut den varma luften som stiger.

Pumpen kommer med en monteringsring för Intel påsatt. Det första jag fick göra var att byta ut den mot ringen för AMD. Det är väldigt enkelt att göra.

Kylaren använder sig av standardbakplåten så allt du behöver göra är att skruva bort delarna på ovansidan av moderkortet och skruva fast några nya skruvar. Sen är det bara att sätta fast pumpen.

Det följer med skruvar så du antingen kan sätta fläktarna som på bilden, under radiatorn, eller mellan radiatorn och chassit. Om du sätter den mellan radiatorn och chassit tappar du dock lite av idén med RGB-belysningen då den inte syns.

När fläktarna sitter så här puttas (push) luft ut från insidan av chassit. Vill du istället dra in kall luft måste de vändas och då kommer du inte heller se belysningen.

Du kan vrida underdelen av pumpen i 30-graders hack så att kablarna pekar dit du vill. I mitt fall valde jag till exempel att vrida de lite så de inte låg emot minneskretsarna. Även den "oändliga spegeln" kan vridas så att NZXT-loggan sitter "rätt" i chassit när man tittar in.

Det är en hel bunt med kablar som behöver sättas in. Det finns två anslutningar på pumpen. Den ena är en Micro USB-anslutning till en av de interna USB-kontakterna. I den andra anslutningen används en kabel som dels ger ström via SATA-strömkontakt, ansluter pumpen till moderkortet och sedan via en till kabel som ansluter pumpen till fläktarna, dock inte för att styra deras hastighet utan för RGB.

Fläktarna ansluts till en 3-till-1-fläktskabel och sedan till moderkortet. Kort sagt, mycket kablar som ska dras och gömmas. När jag tog detta kort var jag ganska frustrerad, inte för det varit krångligt att installera allt utan för att jag insåg att jag behövde tänka om kabeldragningen. Så ett tips är att tänk till innan du sätter ihop allt.

I slutändan var jag ändå ganska nöjd.

Här är ett exempel på hur den "oändliga spegel"-effekten ser ut. Det ser ut som loggan har ett djup och att det finns massor färgringar som försvinner ner i pumpen. Jag tycker det ser coolt ut.

Mjukvara

NZXT har sin egen mjukvara som kan göra en hel del saker:

Visa information om systemet inklusive processorns och grafikkortets temperatur.

Visa information om de olika delarna i datorn, till exempel vilken version på bios som moderkortet har och timings för minnet.

RGB-styrning av komponententer som stöds.

Överklockning av grafikkort

Övervakning av kompatibla strömaggregat (NZXT E850)

Information och styrning av anslutna NZXT AIO-system

Det intressanta för mig var hur den kunde hantera Kraken X63 RGB. Låt oss först fokusera på RGB-styrningen. NZXT har ett helt ekosystem med RGB-produkter inklusive fläktar, chassin och ljusslingor och allt kan styras via denna app. Personligen saknar jag att det inte verkar finnas något standardiserat system så att jag till exempel även kunde binda ihop mitt moderkort (Asus TUF X570 Plus Wifi) och mitt grafikkort (Geforce RTX 3080). Jag antar att eftersom Asus har Aura så vill ingen av bolagen "hjälpa" varandra.

Du kan ställa in olika typer av belysning. Jag valde att låta fläktarna visa olika färg beroende på vilken FPS som uppmäts medan pumpens ljusring och logga får ändra färg beroende på temperatur.

RGB-belysningen hos fläktarna är lite annorlunda mot vad jag är van vid. Hos till exempel Fractal Design och Corsairs RGB-system så lyser fläktbladen upp i olika färger. Hos Kraken X63 RGB är det istället en ring runt fläkten som ändra färg. Jag tycker inte det är lika snyggt som hos de andra systemen.

När det gäller kylningen kan du endast styra pumpen, inte fläktarna. För att kunna styra fläktarna måste du köpa någon av NZXT:s fläktstyrningsenheter, till exempel Grid+ V3. Om jag förstått så ska det inte behövas med deras Z-serie utan där kan man även styra fläktarna via CAM. I mitt fall valde jag att använda moderkortets mjukvara för att ställa in fläktkurvor.

Prestanda

Som vanligt vill jag påminna er läsare att jag är testpilot och därför inte har tillgång till en mängd med komponenter att testa med eller jämföra med. Jag får hålla tillgodo till det jag har hemma. I mitt fall så testas Kraken X63 RGB i följande system:

Egenskap Värde Chassi Lian Li PC-O11 Dynamic Processor AMD Ryzen 7 3800X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 9 5950X Moderkort Asus TUF X570 Plus Wifi Grafikkort Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity 10GB OC AIO-kylning NZXT Kraken X63 RGB, Fractal Celsius+ S36 Prisma (endast med AMD Ryzen 3800X) Övriga fläktar 3 st. Be Quiet Silent Wings 3 120mm

Alla resultat nedan togs med pumpen satt till "Silent"-läge. Ryzen Commander kördes i standard-läget. Alla fläktar styrdes via Asus AI Suite 3 där jag kört optimeringen av fläktkurvorna och sedan satt fläktarna till "Standard". Ljudnivån mättes med en ST-805-ljudmätare.

Ljudnivå vid olika fläkthastigheter

Det första jag ville höra var hur mycket radiatorfläktarna låter vid olika fläkthastigheter. Jag satt manuellt fasta hastigheter via Asus AI Suite 3 och lät resten av fläktarna i systemet köras vid sina låga standardhastigheter.

Upp till 50 procent hastighet hörs inte fläktarna och det är först när vi drar på över 75 procent som de börjar bli lite högljudda. Ljudtypen är dock inte irriterande utan ett sus. Sen var det dags för stresstest i CPU-Z.

Jag noterade en intressant sak här. Med ett AMD Ryzen 9 5950X så klarade Kraken X63 att hålla processorn vid lägre temperaturer och med en lägre ljudnivå än med en AMD Ryzen 9 5900X. Jag insåg sen varför det var fallet. Ryzen 9 5900X boostar till runt 4.36 GHz medan Ryzen 9 5950X endast boostade tilll 4.1 GHz.

Jämför jag med Fractal Celsius+ S36 Prisma så klarar Kraken X63 att kyla Ryzen 7 3800X mycket bättre.

Cinebench R23 kör nu sina test i minst 10 minuter vilket gör den en ganska bra stresstest. Även här ser man ett liknande resultat i Multi Core-testet som med CPU-Z. Med en AMD Ryzen 9 5950X får jag lägst temperaturer och lägst ljudnivå, och jag får ändå högst resultat i testet. I Single Core-testet ser det något annorlunda ut då Kraken X63 och Ryzen 7 3800X ger mig bäst temperaturer och ljudnivå.

Gamingläge och överklockning i Ryzen Commander

På kul valde jag att växla till Game Mode i Ryzen Commander när jag testade Ryzen 9 5950X. Det blev en intressant upplevelse. När jag drog igång CPU-Z och Cinebench R23 drog fläkten igång med full fart. Jag såg att processorn boostade till runt 4,6 GHz och det resulterade i en ljudnivå på runt 47 dBa och en temperatur runt 83 grader. Konstigt nog fick jag usla resultat i Cinebench R23, långt under normala. Det är inte långt ifrån de 90 grader som man ska hålla sig under.

Jag växlade sedan till "Auto OC" och intressant nog boostade den då "endast" till runt 4,3 GHz men temperaturen steg till runt 85 grader i CPU-Z. I Cinebench R23 steg den ännu högre och la sig runt 88 grader. Till skillnad från Game Mode så var resultatet i Cinebench R25 klart högre än standard, (27 260 mot 23 509 poäng) så i det fallet så "tjänade" jag åtminstone på det.

Nu är det självklart inte så att du i spel belastar alla processorns kärnor till 100 procent. Jag spelade lite spel, körde igenom lite olika benchmarks, och upplevde aldrig att kylningen behövde arbeta speciellt mycket förutom några enstaka sekunder när jag startade ett spel.

Sammanfattning

Mycket av det jag skrev om Kraken X73 gäller även för Kraken X63 RGB.

Det är en mycket kompetent AIO-kylare som klarar av att kyla även de senaste processorerna bra. Ljudnivån tycker jag är bättre än hos X73 och till exempel hos Ryzen 9 5950X är den tyst i de flesta lägen utan att temperaturen sticker iväg, åtminstone innan du börjar överklocka processorn. Tänker du överklocka kan det vara värt att tänka efter då du kan hamna i ett läge där fläktarna får jobba lite mer. Det var något jag märkte mest i stresstester och inte i spel. Pumpen hör jag inte alls, inte ens när den kör för fullt.

RGB-stödet är godkänt och med den medföljande mjukvaran har du en hel del valmöjligheter för belysningen. Det vore trevligt om vi någonsin fick en enda standard för RGB från alla tillverkare, men just nu är du begränsad till produkterna i NZXT:s eget ekosystem. Som tur är har NZXT ett brett sortiment av RGB-produkter. Jag tycker inte att lösningen med en ljusring runt fläktarna är lika snyggt som hos andra AIO-system där fläktbladen lyser upp.

Det är fortfarande lite irriterande att det inte finns något stöd för fläktstyrning om du inte har en separat fläktkontroller. Till skillnad från hos Kraken X73 så skickar åtminstone NZXT med en split-kabel som gör att de två fläktarna kan anslutas till en enda anslutning på moderkortet. Sen får du använda annan mjukvara för att styra fläktarna.

Jag vet ännu inte vilket pris produkten kommer ha men NZXT lägger själva på runt 30 Euro för X63 RGB jämfört med den utan RGB. Det skulle ge oss ett pris runt 1 800–2 000 kronor när det börjar säljas här. Det ligger i linje med andra 280 mm AIO-system med RGB.

För att summera tycker jag NZXT Kraken X63 RGB är en bra produkt. Huvudfunktionaliteten hos en AIO-kylare klarar den av bra. Jag är däremot lite osäker på om RGB-stödet verkligen är värt extra över en vanlig NZXT Kraken X63, särskilt som jag inte tycker att lösningen för fläktarna är lika snygg som hos andra system.

Fördelar

Bra prestanda, även vid låga fläkthastigheter

Mycket snygg "oändlig"-spegelbild

NZXT har ett brett RGB-sortiment

Långa slangar

Nackdelar