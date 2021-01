Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Qnap som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Qnap fortsätter att släppa NAS-enheter för den avancerade hemanvändaren eller det lilla företaget.

I dagens testpilot har jag fått möjlighet att testa deras senaste NAS för fyra diskar: Qnap TS-451D2. Med en relativt kraftfull 2-kärning 64-bitars processor klockad vid 2,0 GHz (boost till 2,9 GHz), stöd för upp till 8 GB DDR4-minne och Intel HD 600-grafik är det en NAS som vänder sig lika mycket till det lilla företaget som till hemmaanvändaren som vill ha en multimedia-hubb.

QNAP TS-451D2

Egenskap Värde Processor Intel® Celeron® J4025 tvåkärnig 2,0 GHz processor (upp till 2,9 GHz) Processorarkitektur 64-bitars x86 Minneskortsplatser 2 st. SO-DIMM DDR4. För konfigurationer med dubbla DIMM måste du använda ett par identiska DDR4-moduler. Flashminne 4 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) Hårddiskkompatibilitet 3,5-tums SATA-hårddiskar

2,5-tums SATA-hårddiskar

2,5-tums SATA SSD Stödda filsystem Internt (EXT4)

Externt (EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, and exFAT)

exFAT kräver köpt licens Utbytbar under drift (hot swap) Ja Stöd för SSD-cache-acceleration Ja Gigabit Ethernet-port (RJ45) 2 Wake on LAN (WOL) Ja Grafikprocessorer Intel® HD Graphics 600 Flyttalsenhet Ja Krypteringsmotor (AES-NI) Maskinvaruaccelererad omkodning Ja Systemminne 4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB) Max. minne 8 GB (2 x 4 GB) Jumboram Ja USB 3.2 Gen 1-port 4 HDMI-utgång 1, HDMI 2.0 (upp till 4096 x 2160 upplösning vid 60 Hz) Formfaktor Golvmodell LED-indikatorer Ström/status, LAN, USB, hårddisk 1-4 Knappar Ström, USB-kopiering, återställning Mått (H x B x D) 165,3 × 160 × 219,4 mm Vikt (netto) 2,09 kg Vikt (brutto) 3,02 kg Drifttemperatur 0 - 40 °C Relativ luftfuktighet 5-95 % (icke-kondenserande) Nätaggregat Extern nätadapter, 90 W, 100-240 VAC Fläkt 1 st. 120 mm, 12 VDC Ljudnivå 18,5 db(A) Systemvarning Summer Kensington-säkerhetsplats Ja Pris (2GB), (4GB)

Qnap TS-451D2 använder sig av en Celeron J4025-processor. Det är en tvåkärning processor som körs vid 2,0 GHz och som kan boosta upp till 2,9 GHz. Processorn har ingen egen fläkt då all aktiv kylning sker via NAS-enhetens 120 mm-fläkten. Jag höll lite koll under mina veckor med NAS:en och det tycktes inte vara några problem att hålla processorn kyld. Det här är en trevlig liten processor som till exempel klarar av AES-NI 256-bitars kryptering.

Det finns två minnesplatser i NAS:en och oavsett vilken version du köper finns en plats ledig. Jag rekommenderar att köpa 4 GB-versionen direkt så att du kan uppgradera till 8 GB senare. Minnet som sitter i är en 2 400 MHz DDR4-modul från Adata.

På anslutningssidan hittar du hela fyra stycken USB 3.2 Gen1-portar, tre stycken på baksidan och en fram. Jag tycker det är trist att Qnap inte erbjuder åtminstone en USB Type-C-anslutning. Det börjar komma fler och fler USB-minnen eller externa USB-enheter som har USB Type-C och det vore trevligt att kunna ansluta dessa direkt.

En HDMI 2.0b-port ger dig upp till 4K i 60 Hz. Processorn tillsammans med Intel HD 600-grafiken klarar utan problem av att hantera media i högre upplösning och kan även koda om video utan att systemet går på knäna.

Nätverksanslutningen hanteras via två stycken 1 GB Ethernet-portar. Jag är lite besviken att enheten inte har 2,5 Gbps-portar men jag antar det skulle göra den allt för lik TS-453D som jag testade förra året. Det finns dock stöd att få 5 Gbps-ethernet via en 5 Gbps => USB-adapter som Qnap säljer.

Ytterligare en skillnad mellan QNAP TS-451D2 och TS-453D eller Qnap TS-251B är att den inte har stöd för ett extra PCI Express-kort. Det innebär att det inte kommer gå att bygga ut den med stöd för NVMe-enheter eller 10 Gbps-nätverk.

Närmare titt

Qnap TS-451D2 kommer i en relativt anonym låda.

Lådan är extra stor jämfört med hur liten enheten är. Det betyder dock att den är väl skyddad.

Och här har vi den: Qnap TS-451 D2. Den liknar många av Qnaps tidigare NAS-enheter. På vänster sida hittar du en USB-anslutning, en knapp för att snabbt kopiera data från en ansluten USB-lagring och ett antal LED-lampor som visar status för diskarna.

Diskarna sitter i hållare som kan dras ut medan maskinen är igång för hot swap av enheter. Det finns ingen dörr som döljer diskarna men de kan låsas fast. Det är dock ett enkelt lås så förvänta dig inte att det står emot en bestämd tjuv.

Tar du bort alla hållare ser du platsen för primärminne. Chassit kan tas bort för lättare åtkomst.

På baksidan hittar du HDMI 2.0b-porten, två Gigabit Ethernet-portar och tre stycken USB 3.2 Gen1. Om du vill låsa fast NAS:en finns här även hål för ett Kensington-lås.

Qnap skickar med ett par påsar med skruvar för att skruva fast hårddiskar samt "nycklar" för låsen på varje hårddisksläde. Två Ethernet-kablar skickas också med men ingen HDMI-kabel.

Qnap skickades för denna testpilot med fyra stycken Western Digital 4 TB WD40EFZX-diskar. Installationen är väldigt enkel. Två skenor tas bort på hårddisksläden, disken sätts i och skenorna sätts tillbaka. Om du känner för det kan du även skruva fast disken. Enheter på 2,5 tum måste skruvas fast på släden.

Mjukvara

En av Qnaps styrkor är mjukvaran som de har i sina NAS-enheter: QTS. QTS ser ut som ett ganska traditionellt operativsystem och kommer smockfullt med funktionalitet. Jag tror att även en avancerad hemmaanvändare inte ens skrapar på ytan av funktionaliteten men det betyder också att chansen är stor att det du behöver finns.

Bland funktionaliteten som finns med direkt efter installation hittar du följande:

Multimedia-hubb

Webbserver

LDAP-server

MariaDB-server

Syslog-server

Antivirus

Malware-scan

RADIUS-server

TFTP-server

NTP-server

DLNA-server

Telnet och SSH-access

Bonjour

Proxy-server

Användarhantering med stöd för att sätta lösenordspolicy, 2-faktor autentisering, rättigheter på enskilda mappar och applikationer, kvota etc.

Windows AD-stöd

SSD-cache acceleration

Diverse RAID-stöd (0,1,5,6,10)

Lagrings-snapshots

QTier som ser till att data läggs på den optimala disken utifrån hur ofta den används (SSD eller HDD)

Detta är bara en del av funktionaliteten. För en mer komplett lista över vad som erbjuds gå till bolagets officiella webbplats. Qnap erbjuder också över 150 applikationer som kan installeras. Bland dessa hittar du appar som låter dig integrera molnlagring i din NAS, olika backup-lösningar, mediahantering inklusive Plex, ett antal applikationer för videoövervakning och mycket mer.

Virtualisering

En funktion jag tycker lyfter Qnaps NAS:ar över konkurrenternas är hur QST låter dig enkelt virtualisera och hantera docker- och LXC-containrar.

Virtualizationstation 3 låter dig antingen skapa egna VM eller importera. Det finns några redan föreslagna inklusive en Pfsense-VM och en AWS File Gateway som låter dig lagra och komma åt filer på S3 via NFS och SMB. Applikationen kräver minst 4 GB vilket räcker för mindre krävande VM:s, men om du exempelvis vill köra Windows 10 så rekommenderar jag att du uppgraderar till 8 GB.

Containerstation låter dig istället använda Docker och LXC (Linux Container) för att spinna upp maskiner. Du kan skapa din egen via en YAML-fil eller välja någon av de som Qnap presenterar i sin lista. Bland dessa finns ett antal AI-containrar, IOT-containrar (exempelvis Redis och RabbitMQ) och sedan en bunt applikationer och operativsystem, däribland Gitlab, Wordpress, PostgresSQL, Ubuntu, Fedora och Debian.

Nu när jag sitter mest hemma och jobbar har jag börjat fundera på att använda en NAS för alla mina olika Docker-containrar. då jag under utveckling ofta har 9–10 stycken enskilda Micro-services igång samtidigt i Docker-containrar och det drar en del kraft från min laptop. Tillsammans med GIT skulle det utan tvekan kunna fungera som en smidigt miljö utan att behöva gå utanför hemmet. Jag testade att leka lite med detta och det krävdes visserligen lite anpassningar men i stort sett fungerade det bra.

Ubuntu Linux Station

En intressant nyhet sedan QTS 4.2.1 är Ubuntu Linux Station. Det är en applikation som ger dig en virtualiserad version av Ubuntu (från 16.04 upp till 20.04). Qnap antyder att även Debian och Fedora ska stödjas i framtiden. Denna virtuella maskin kan användas antingen fjärrstyrt eller via HDMI-utgången. Tillsammans med ett tangentbord och en mus kan du alltså göra Qnap TS-451D2 till en Linux-dator.

Jag gjorde en snabbtest och det verkade fungera helt okej. Du får självklart bäst prestanda om du är ansluten direkt till en skärm istället för att fjärrstyra.

Mediaspelare

Med en Intel HD 600 och en HDMI 2.0-utgång är det tydligt att Qnap TS-451D2 även borde vara en bra grund för ett hemmabiosystem och det stämmer delvis.

Qnap erbjuder flera olika sätt att konsumera media. Plex, Videostation 5, Cinema28, Musicstation, Photostation, Qumagie, Spotify med flera är alla appar för att hantera och spela upp media.

Multimedia Console binder till viss del ihop några av applikationerna och låter dig till exempel ställa in var olika typer av media finns för indexering och tumnagelgenerering.

Jag testade lägga in några av mina äldre testklipp i olika format (bland annat mkv och mp4) samt lite nyare klipp med högre upplösning. Jag hade inga problem att spela upp dessa via Plex eller att låta min LG C8-TV hämta och visa upp via DLNA. Videostation 5 och Cinema 28 gör det även väldigt enkelt att välja en enhet och strömma till den.

För att få stöd för omkodning i till exempel Video Station behöver du installera CAYIN Mediasign Player och sedan skaffa ett konto i Qnap Store för att "köpa" en gratislicens som ger stöd för omkodning i ett fåtal format. För 20 dollar kan du köpa en "plus"-version med stöd för fler format.

Hybriddesk Station

Qnap erbjuder fortfarande ett gränssnitt som används när du ansluter NAS:en via HDMI till en skärm eller TV. Ett fåtal appar stöds däribland Chrome, Firefox, Facebook, Spotify, några applikationer för övervakningskameror samt en annan för att spela media (HD Video). Plex saknas helt.

Jag hoppades att Qnap förbättrat funktionen sedan jag testade TS-453D förra året, men jag har fortfarande svårt för den. Jag testade HD Video-appen och fick till slut den att hitta de filmklipp jag lagt in i en mapp på NAS:en. Jag hade två enklare klipp, en mkv-fil (720p) och en mp4-fil (1080p) och ingen av dessa klarade appen att spela upp. Dessa gick utmärkt att spela upp via Plex eller att strömma till min TV.

Det enda jag ser Hybriddesk Station kan vara användningsbart för är som bas för ett antal övervakningskameror. Att koppla upp NAS:en mot en stor TV och lätt kunna komma åt alla kameror kan jag se som något intressant för till exempel mindre butiker.

Prestanda

Generellt tycker jag Qnap TS-451D2 känns rapp att jobba med. Jämfört med mina egna NAS, en många år gammal Synology DS-1512+, är det en stor skillnad. Detta beror självklart på vad du gör med NAS:en. Om du kör Ubuntu Linux Station tar bara den ett par Gigabyte av ditt minne vilket påverkar resten av systemet.

Jag använde mig av NAS Performance Tester för att skriva och läsa en 8 GB-fil till/från NAS:en. Detta upprepades 5 gånger. Hårddiskarna i NAS:en är Western Digital 4 TB WD40EFZX och de har satts upp i RAID5.

Egenskap Värde Läs 117 MB/s Skriv 111 MB/s

Som väntat begränsas jag av 1 Gbps Ethernet-porten.

Sammanfattning

En NAS för mig är inte en pryl som jag köper nytt för varje år. När jag köpt en NAS förväntar jag mig att den ska rulla i många år och att det enda jag uppgraderar är hårddiskarna när de antingen går sönder eller jag vill behöver mer lagringsutrymme.

Utifrån det perspektivet, hur bra är Qnap TS-451D2?

Kraftfull

Hårdvaran i NAS:en tycker jag är bra. Även om det bara är en två-kärning processor jobbar den vid relativt hög klockfrekvens. Intels HD 600-grafik är perfekt för allt runt mediahantering då den har hårdvarustöd för omkodning. Det är bra att det enkelt går att uppdatera minnet till 8 GB och det ska till och med inofficiellt gå att sätta i 16 GB även om garantin då ryker. Med det utmärkta virtualiseringsstödet tycker jag det vore intressant om Qnap själva erbjöd den möjligheten.

Relativt framtidssäker

Jag har redan nämnt den kraftfulla hårdvaran. Jag ser ingen anledning att tro att du kommer känna att hårdvaran är för seg om några år. Stödet för stora diskar finns även där. Just nu stöds upp till 16 TB-hårddiskar och jag tror det kommer räcka för de flesta i många år.

Det jag inte är lika positiv till är nätverksstödet. Jag är av den fasta åsikten att vi de närmaste åren kommer se fler och fler moderkort och switchar med stöd för åtminstone 2,5 Gbps. Även om du inte har mer än 1 Gbps ut mot Internet så är det bara positivt att kunna skyffla data i det interna nätverket snabbare. Så att Qnap TS-451D2 inte kommer med snabbare portar än 1 Gbps, särskilt som TS-453D kommer med snabbare portar till liknande pris, det är negativt. Visst, du kan köpa en adapter (Qnap QNA-UC5G1T) för men då har du en pryl hängande bakom NAS:en.

Du får dessutom inget stöd för PCI Express-kort, något som dykt upp på fler och fler NAS-enheter från Qnap. Så du kan inte lägga till stöd för NVMe SSD-lagring eller 10 Gbps-nätverk.

Imponerande mjukvara

Varje gång jag skriver tester för en NAS dyker det upp kommentarer om att "man kan ju bygga en egen med mjukvara X och gamla datordelar". Och det stämmer. Free NAS, Open Media Vault och RockStore är alla exempel på utmärkt mjukvara som kan installeras på ett Linux-system och som i vissa fall har funktionalitet som saknas i färdiga NAS-system. Alla känner dock inte för, eller har tid, att bygga sin egen NAS utan värdesätter istället att kunna få ett komplett paket med kompetent mjukvara där allt i stort sett bara funkar och det tycker jag man får med Qnap TS-451D2. Jag tycker QTS utan tvekan är ett av de bästa "NAS-operativsystemen" du kan få idag. Vare sig du är intresserad av virutalisering, mediahantering eller bara för att hålla din data säkerhetskopierad.

Om det är något som Qnap kan jobba på så hoppas jag man ger Hybriddesk Station lite mer kärlek i framtiden.

Prismässigt ligger Qnap TS-451D2 bra till. När jag skriver detta ligger priset runt 5 300 kronor vilket är i linje vad andra NAS-enheter med fyra diskplatser kostar. Intressant nog är det en annan Qnap-NAS, Qnap TS-453D, som jag tycker är den främsta konkurrenten då den har liknande funktionalitet men snabbare Ethernet-portar och stöd för ett PCI-Express-kort. Samtidigt kan du ta de extra 400–500 kronor som den kostar och lägga på 4 GB mer minne för en Qnap TS-451D2 så det beror lite på vad du ska använda den till.

Väger jag ihop hårdvaran med den kompetenta mjukvaran tycker jag att Qnap TS-451D2 är väl värd ett bra betyg. Jag lutar själv mer mot Qnap TS-453D då jag redan har ett 10 Gbps-nätverk hemma men det betyder inte att jag tycker att Qnap TS-451D2 är ett dåligt val, tvärtom. Det är ytterligare en bra NAS att överväga om du är ute efter ny nätverkslagring hemma.

Fördelar

Bra prestanda

Mogen och kompetent mjukvara

Funktionsrik

Åtta licenser för kameraströmmar ingår

HDMI 2.0 med stöd för 4K i 60 Hz

Fungerar utmärkt som hubb för media

Ubuntu Linux Station

Nackdelar