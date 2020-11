Den som suktar efter livesänd underhållning i stil med SweClockers Live behöver inte vänta länge – turen har nu nämligen kommit till vår systersajt FZ och eventet FZ Live! Med start klockan 18:00 ikväll begår våra kontorsgrannar nämligen uppesittarkväll, där bland annat ett avsked till de utgående konsolerna Playstation 4 och Xbox One tas genom att kora de absolut bästa spelen.

Under flaggen "Generationens Spel" har över 130 nominationer för bästa spel tagits in, ur detta urval kommer både FZ-redaktionen såväl som medlemmarna säga sitt. Platsen för FZ Live är densamma som huserade SweClockers Live, nämligen Red Bull Gaming Sphere – men det livesända eventet följs med fördel via Youtube-länken ovan, alternativt hos FZ.

Följer du FZ Live under kvällen? Vilka är dina favoritspel ur den gångna konsolgenerationen?