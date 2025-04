Tidigare i år utökade Husqvarna sin Automower® NERA-serie med två nya robotgräsklippare, 405XE NERA och 305E NERA, som tar slinglös klippning till mindre trädgårdar. Samtidigt lanserades en molnlösning som innebär att NERA-gräsklipparna inte längre behöver någon lokal referensstation.

Tar emot korrektionsdata via molnet

Fram till nu har det varit nödvändigt att köpa och installera en referensstation för kunna använda Husqvarna EPOS™ (Exact Positioning Operating System) – den teknik som gör att robotgräsklipparen kan navigera sig utan begränsningskabel.

Referensstationens uppgift är att hämta korrektionsdata via satellit så att gräsklipparen håller sig inom de virtuella gränser användaren ritat upp i appen Automower® Connect. Då de robotgräsklippare som har stöd för Husqvarna Cloud nu kan hämta denna data direkt via molnet är allt som krävs en stabil internetuppkoppling via wifi eller mobilnätet.

Alla NERA-modeller fungerar med Husqvarna Cloud

Det är inte bara de allra senaste robotgräsklipparna som har stöd för EPOS™ via Husqvarna Cloud. Precis som tidigare krävs tillbehöret EPOS™ Plug-in för slinglös klippning. Det är förinstallerat i Automower® 435X AWD NERA, men behöver köpas separat för övriga modeller.

När EPOS™ Plug-in väl är på plats får NERA-gräsklipparen tillgång till Husqvarna Cloud, som inte kostar något extra.

Här är modellerna i NERA-serien som har fått stöd för EPOS™ via Husqvarna Cloud: Automower® 305E NERA* (Wifi)

Automower® 310E NERA* (Wifi)

Automower® 320 NERA* (Wifi)

Automower® 405XE NERA (Wifi + 4G)

Automower® 410XE NERA (Wifi + 4G)

Automower® 430X NERA (Wifi + 4G)

Automower® 450X NERA (Wifi + 4G)

Automower® 435X AWD NERA (4G) *Mobilanslutning kan läggas till med tillbehöret Automower® Connect Kit.

Mjukvaruuppdatering ger systematisk klippning

En annan nyhet är att Husqvarna släpper systematisk klippning som uppdatering till fler gräsklippare lagom till sommaren.

Med funktionen påslagen klipper robotgräsklipparen i rader, vilket är mer effektivt än den vanliga oregelbundna klippningen. Det går att välja mellan parallell klippning, rutmönster och triangelmönster. Systematisk klippning har tidigare endast funnits på vissa modeller men kommer nu till alla modeller i NERA-serien.

Årets nykomlingar i Automower® NERA-serien 2025 års nya modeller i NERA-serien, Automower® 405XE NERA och 305E NERA, erbjuder slinglös klippning och förbättrad klippkapacitet för mindre trädgårdar. En av nyheterna är tekniken EdgeCut, som ger bättre resultat vid kantklippning tack vare en extra bakre knivdisk. Egenskap Automower® 405XE NERA Automower® 305E NERA Ytkapacitet 600 m² (oregelbunden) / 900 m² (systematisk) 600 m² (oregelbunden) / 900 m² (systematisk) Maximal lutning 30 % 30 % Begränsningstyp Virtuell/slinga Virtuell/slinga Klipphöjd (huvuddisk) 20–55 mm 20–55 mm Klipphöjdsanpassning Elektrisk Elektrisk Anslutning Wifi, 4G, Bluetooth Wifi, Bluetooth Rekommenderat pris Ca 31 190 kr inkl. EPOS™ Plug-in Ca 25 190 kr inkl. EPOS™ Plug-in Övrigt EdgeCut, objektdetektering (radar), zonkontroll EdgeCut, zonkontroll ► Läs mer om Automower® 405XE NERA

► Läs mer om Automower® 305E NERA

Ersätter molnet referensstationen helt?

Den stora fördelen med Husqvarna Cloud är att installationen blir enklare och billigare, eftersom behovet av en separat referensstation försvinner. Lösningen bör dock ses som ett alternativ till referensstationen eller den gamla hederliga slingan, snarare än en ersättare.

Även om referensstationen innebär en extra kostnad är det en fristående lösning som inte kräver wifi- eller mobiluppkoppling för att fungera. Den erbjuder dessutom en ännu bättre positionsnoggranhet, normalt under två centimeter, jämfört med noggrannheten via molnet som är cirka fem centimeter. Mer än något annat innebär Husqvarna Cloud alltså större flexibilitet för den som äger en robotgräsklippare i Automower® NERA-serien, eftersom navigeringen nu kan ske på tre olika sätt.

