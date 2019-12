Red Dead Redemption 2 får datum på Steam

När Rockstar Games emotsedda västernäventyr Red Dead Redemption 2 släpptes till PC efter en lång tids spekulation såldes spelet initialt endast i företagets egna butik samt Epic Games Store. Steam-butiken skulle följa senare och nu meddelar Rockstar Games det officiella lanseringsdatumet.

Red Dead Redemption 2 for PC is coming to Steam on December 5 pic.twitter.com/IBi3zIcAZE