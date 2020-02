Western Digital och Kioxia presenterar NAND-minnet BICS5 med 112 lager

Flashbaserad lagring är en given del i många av dagens teknikprylar och kraven på lagringsutrymme ökar stadigt. För att inte behöva ta större yta i anspråk jobbar minnesmakare ständigt för att öka lagringsdensiteten, där en lösning är flera bitar per cell. En annan populär metod är att stapla celler på höjden och Kioxia (tidigare Toshiba) avtäcker nu femte generationens BICS-teknik enligt detta koncept.

Tekniken är framtagen i samarbete med Western Digital och kallas BICS5, där klivet upp från 96 till 112 lager är den största nyheten. Det innebär nära 17 procent fler lager, men bolagen menar att ett flertal andra detaljer finslipats för en total densitetsökning närmare 40 procent. Därutöver ska förändringarna innebära lägre produktionskostnad och högre hastigheter, som matchar 96-lagerskretsarna.

BICS5 medför att mer data kan lagras per krets och med tre bitar per cell (eng. Triple-layer Cell, TLC) gäller upp 1 Tb (128 GB). Med den färskare QLC-tekniken under huven gäller istället 1,33 Tb (166 GB), men produktion av de större varianterna ska rulla igång först mot slutet av året.

I skrivande stund producerar Kioxia en 512 Gb-krets med TLC-teknik, som alltså rymmer 64 GB. Dessa är ämnade för områden såsom smarta telefoner, SSD-enheter och användning i självkörande fordon och tillverkare ska få tillgång till dessa under första kvartalet 2020. Sannolikt blir dock produkter med BICS5-baserad lagring inte tillgängliga på bred förrän mot slutet av året.

Källa: Kioxia och Western Digital

