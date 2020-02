GSMA blåser av Mobile World Congress

De senaste åren har februari varit en extra tekniktät månad för den som är intresserad av mobiltelefoner. Traditionsenligt anordnar Samsung eget evenemang där populära Galaxy-serien uppdateras och så även i år, där Galaxy S20, S20 Plus och S20 Ultra avtäcktes tillsammans med vikbara Galaxy Z Flip.

Ändå fler telefonmodeller och relaterat teknik brukar stå i rampljuset under Mobile World Congress (MWC). Inför årets upplaga har flera utställare lämnat återbud till följd av hälsorisken kopplad till coronaviruset, där Nvidia, LG, Ericsson och ZTE var tidiga. Under veckan har en strid ström av andra företag följt exemplet och nu står det klart att mässan ställs in.

JUST IN: The 2020 Mobile World Congress has been canceled by GSMA because of #coronavirus fears.



In an emailed statement, John Hoffman, the CEO of GSMA, said the outbreak has made it "impossible" to hold the event #MWC2020 pic.twitter.com/PS1BqTCzU8