Lanseringen av Geforce RTX 4000-serien rör sig allt närmare. Datumet som Nvidia har spikat i kalendern är den 20 september klockan 17:00 svensk tid, när VD:n Jensen Huang ska klättra upp på scen under GTC 2022 och berätta om nyheterna. För att rulla igång hype-tåget har företaget gett sig ut på Twitter, där de för en vecka sedan släppte en kryptisk video på sitt Geforce-konto. Nu hittar fler inlägg ut från företagens konton.

På Twitter delar Nvidias Geforce-konto för Australien och Nya Zeeland en video som visar ett pappersdokument. Dokumentet i fråga är "Diagram for the computation by the Engine of the Numbers of Bernoulli", som anses vara det tidigaste komplexa datorprogrammet. Det skrevs år 1843 av den brittiska matematikern Ada Lovelace, vars namn används som kodnamn för Nvidias kommande Geforce RTX 4000-serie.

Dagen innan delade företaget ännu en video på Twitter. Här kan den skarpögde skymta en papperslapp med det kryptiska meddelandet "(208) 629 - 7538". Det spekuleras vara en referens till att toppmodellen Geforce RTX 4090 med grafikkretsen AD102 får ett prestandahopp på 2,08 gånger jämfört med föregångaren, en grafikkrets på 629 mm² och hela 75,38 miljarder transistorer.

Toppmodellen Geforce RTX 3090 Ti med grafikkretsen GA102 är 628 mm² och huserar 28,3 miljarder transistorer. Grafikkortet har en teoretisk beräkningskraft på 40 TFLOPS, och ett prestandahopp på 2,08 gånger skulle i sådant fall ge uppföljaren hela 83,2 TFLOPS. Det stämmer överens med tidigare uppgifter, som gör gällande att grafikkretsen i RTX 4090 bestyckas med 16 384 CUDA-kärnor med en turbofrekvens på 2 520 MHz, vilket ger 82,6 TFLOPS. Beräkningskraft är ett trubbigt mätinstrument, men uppgifterna stämmer väl överens i detta fall.

Läs mer om den kommande Geforce RTX 4000-serien: