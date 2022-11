Sony Playstation har de senaste åren gett oss information om kommande Playstation VR 2 i munsbitsformat. Den information som saknats har varit när VR-headsetet kommer släppas och vad det kommer kosta, men detta har Sony äntligen delat med sig utav.

22 februari är släppdatumet och 600 euro kommer priset landa på i Europa. Huruvida det svenska priset översätts rakt av till 6 000 kronor återstår att se, men det väntas landa strax norr om det och möjligtvis prissättas på samma nivå som vad en skivläsarförsedd Playstation 5 ligger på. Förbokning av enheterna drar igång 15 november och via vissa länder kommer det vara möjligt att förboka headsetet via Sony Playstations officiella kanaler. I Sverige får vi dock vända oss till återförsäljare.

Egenskap Värde Skärm OLED Upplösning 2 000 × 2 040 pixlar per öga Uppdateringsfrekvens 90 Hz, 120 Hz Synfält (FOV) Upp till 110° Sensorer 4 kameror

Gyroskop

Accelerometer

IR-sensorer Anslutning USB Type-C

Anslutning för hörlurar Övrigt Haptisk feedback (vibration)

Inbyggd mikrofon

När Playstation VR 2 släpps väntas fler än 20 VR-titlar vara spelbara, som bland annat Horizon: Call of the Mountain och Resident Evil Village. Specifikt vilka andra titlar som släpps vid sidan av headsetet återstår att se, men via Playstation Blog får vi en smygtitt av hur PS VR 2-framtiden ser ut på spelfronten. Paket med headsetet och Horizon: Call of the Mountain kostar 650 euro och en laddningsstation för kontrollerna kommer kunna köpas för 50 euro.

