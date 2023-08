I våras blev det känt att C More ska läggas ner som varumärke och ersättas med TV4. 14 augusti sker skiftet och C More-kunder kommer konverteras till TV4 Play Plus-användare. I samband med skiftet har priserna för de olika prenumerationerna presenterats samt vilka kanaler och tjänster varje alternativ erbjuder.

TV4 Play Plus heter det nya tillskottet som du kan börja prenumerera på från och med måndag. Reklamfinansierat abonnemang kostar 59 kronor i månaden medan reklamfritt kostar 149 kronor. Oavsett reklammängd får prenumeranter tillgång till gratisutbudet på TV4 Play, TV-kanaler som TV4, Sjuan och TV12 samt material från Britbox och Hayu samt en katalog med filmer och serier. Det reklamfria abonnemanget följer även SF-Kanalen, TV4 Fakta, TV4 Film, TV4 Guld, TV4 Stars och TV4 Hits med.

För sportentusiaster finns TV4 Play Plus Sport för 399 kronor och TV4 Play Plus Sport Total för 549 kronor. Båda får tillgång till allt material TV4 Play Plus erbjuder samt sportkanaler för fotboll, tennis och motor. Total-varianten ger tittare möjlighet att strömma innehåll i 4K-upplösning och kan se mer livesport.

Prenumerationsalternativ Pris TV4 Sjuan TV12 SF-kanalen TV4 Fakta TV4 Film TV4 Guld TV4 Stars TV4 Hits TV4 Fotboll Motor Tennis TV4 Sportkanalen TV4 Sport Live 1-4 TV4 Play+ 59 kronor x x x TV4 Play+ Utan reklam 149 kronor x x x x x x x x x TV4 Play+ Sport 399 kronor x x x x x x x x x x x TV4 Play+ Sport Total 549 kronor x x x x x x x x x x x x

I vanlig ordning kommer TV4 Play finnas tillgänglig utan extra kostnad och kommer fortsätta erbjuda underhållning och nyheter med traditionsenliga reklampauser.