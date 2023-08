Under våren och sommaren har Microsoft stuvat om rejält i sin hårdvaruorganisation. Framöver ska företaget enbart tillverka hårdvara under varumärket Surface, och alla gamla klassiska produkter som möss, tangentbord och webbkameror har lagts ned.

Nu bjuder Microsoft in pressen till det första lanseringseventet för ny hårdvara sedan omorganisationen inleddes. Eventet hålls den 21 september i New York, och sannolikheten är mycket hög att företaget kommer visa upp nya Surface-modeller. Andra bitar som kan presenteras är nyheter i Windows 11 och eventuellt nya Surface-tillbehör.

Enligt rykten har företaget tre nya Surface-datorer under utveckling: Surface Go 4, Surface Laptop Go 3 och Surface Laptop Studio 2. Den senare kommer enligt en rapport från Windows Central vara utrustad med Intels senaste processorer och en mer kraftfull grafikkrets än föregående modell. Den ska även ha fler portar för anslutning av kringutrustning.

Surface Go 4 ska enligt samma sajt fortsätta ha Intel-processor, trots tidigare uppgifter om en övergång till ARM-baserade systemkretsar, medan Surface Laptop Go 3 väntas få lite mer blygsamma förbättringar med tolfte generationens Intel-processor och lite högre specifikationer i baskonfigurationen.