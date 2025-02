Reddit planerar att snare i år introducera abonnemang för innehåll som bara betalande medlemmar har tillgång till. Det avslöjade företagets vd i en frågesession, en så kallad Ask Me Anything (AMA) i videoform, som hölls under torsdagen och handlade om företagets kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2024.

Betalväggen handlar inte om att låsa in nuvarande innehåll eller göra att vissa funktioner bara är tillgängliga för abonnenter, utan om att lägga till nya slutna grupper (subreddits) som kräver abonnemang för att visa, göra inlägg och kommentera i.

Ars Technica påpekar att Reddit kan få problem att locka frivilliga moderatorer till betalinnehåll, och det är okänt om företaget planerar att börja kompensera moderatorer och andra som bidrar till innehållet i dessa betalgrupper. Det är inte första gången företaget gör ett försök med betalinnehåll. Ett tidigare exempel är gruppen r/Lounge som bara användare med Reddit Gold har tillgång till.

Steve Hoffman berättade också att Reddit har börjat förbereda för att lägga till handelsfunktioner, så att användare kan lägga upp privatannonser och företaget kan ta ut en kommission på genomförda transaktioner.