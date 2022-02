Inledning

Chassin inom SFF-kategorin (eng. small form factor) har vuxit som segment de senaste åren, men alla datorlådor är inte lika. Vissa kompromissar på volymen för att möjliggöra rejäl kylning, med eller utan vatten. Andra chassin har tajta krav på val av kylning, och slutligen finns det de som kan växa med hjälp av extra paneler.

Detta vill Phanteks nu utöka med Phanteks Evolv Shift XT, ett chassi som kan öppna upp sitt bälte för att passa ett växande midjemått. Helt enkelt; chassit kan sömlöst expandera för att passa större kyllösningar.

Tillsammans med en PCI Express 4.0-förlängningskabel bjuds det på ett innandöme med komponentsplacering enligt mack-modellen (eng. sandwich), där moderkort och grafikkort sitter rygg mot rygg kring en central byggplatta. Häng med när vi tittar närmare på och under skalet!

Phanteks Evolv Shift XT

Små chassin sätter ofta begränsningar på vilka komponenter som kan användas och så är även fallet med Phanteks Evolv Shift XT. Eftersom chassit går att expandera finns tre värden för mått och volym, som spänner mellan 13,5 och 17,4 liter.

Egenskap Phanteks Evolv Shift XT Typ Sandwich SFF Formfaktorer Mini ITX Dimensioner (B×D×H) S: 173 × 371 × 211 mm

M: 173 × 371 × 244 mm

L: 173 × 371 × 272 mm Volym S: 13,5 liter

M: 15,6 liter

L: 17,4 liter Material Stålstomme,

Paneler i aluminium

Perforerade mesh-paneler i stål Lagringsplatser 1 st. 2,5-tumsenhet Radiatorstöd 240 mm AIO-kylare för CPU Maximal höjd processorkylare 72 mm Nätaggregat SFX eller SFX-L Inkluderade komponenter PCI Express 4.0-kabel, inbyggd DRGB-kontroller Fläktplatser S: 0 st.

M: 2 st. maximal tjocklek 32 mm

L: 2 st. maximal tjocklek 60 mm (radiator + fläktar) Platser för expansionskort 3 st. Frontanslutningar 1 st. USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

1 st. USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Garanti 5 år Pris 1 899 kronor

Phanteks har på förhållandevis kort tid lyckats imponera med chassin med mycket hög byggkvalitet. Tidigare chassin från Phanteks som jag har tittat på är bland andra Phanteks Evolv Shift 2 Air som kammade hem en guld-utmärkelse. Vid första anblick är Phanteks Evolv Shift XT om något ännu mer välbyggd än tidigare modeller – en bedrift bara det.

Som vanligt är det lång garantitid från Phanteks, något som jag tycker är värt att ha i åtanke när ett chassi köps, då de gärna kan hänga med ett tag och sällan blir utdaterade. Vidare är det endast en 2,5-tumsenhet som går att montera i chassit, varför siktet bör ställas mot M.2-lagring oavsett vad det är för komponenter som monteras in i chassit.

Paradnumret hos dagens testprodukt är helt klart att chassit kan växa, men jag lämnar det till senare i artikeln, eftersom jag tycker att chassit också utan denna funktion är väldigt intressant. Snackar vi om volym så är chassit ungefär mitt i smeten om andra populära chassin plockas in:

Chassi Volym (liter) Evolv Shift XT 13,5–17,4 Cooler Master NR200P 20,3 Loque Ghost 8,5 Ncase M1 13,9 SSUPD Meshlicious 14,7

Undertecknad har tidigare haft ett Ncase M1 och till jul byggde jag en julklapp i ett Cooler Master NR200P. Med dessa chassin som måttstockar tycker jag att Evolv Shift XT har en attraktiv storlek. Den är inte liten som de minsta modellerna, men sväljer grafikkorten från den senaste generationen, som har växt till sig för att uppta mer än två PCI Express-platser. Den medföljande förlängningskabeln har enligt specifikation stöd för PCI Express 4.0, men det är inget jag har kan verifiera eftersom jag saknar enheter som stödjer protokollet.

Utsidan

Chassit består av två U-formade aluminiumpaneler som separeras horisontellt. Panelerna är blästrade och perforerade. Från fabrik finns inget filter på insidan av panelerna, men en uppsättning dammfilter medföljer chassit och går att klistra fast på insidan. Under ytterpanelerna finns det på vardera sida en perforerad mesh-panel i stål, som enligt tillverkaren ska kunna filtrera ut det värsta dammet. Jag lämnar det osagt om så verkligen är fallet, men perforeringarna har en diameter på en millimeter.

Fronten består av två aluminiumpaneler i samma manér som ytterskalet och separeras horisontellt. Den övre panelen är magnetiskt infäst i den övre halvan och rör sig uppåt om chassit expanderas. Den nedre har en logotyp instansad och en subtil startknapp gömmer sig i mitten. Panelen i nederkant kan skjutas uppåt för att avtäcka frontpanelen som består av två USB-portar, varav en USB Type-C, och två knappar som styr DRGB, det vill säga ljuseffekter och färg.

I mitten på fronten finns en så kallad Infinity Mirror, som styrs av tidigare nämnda DRGB-kontroller. Effekterna går att synkronisera med moderkort och andra tillbehör som stödjer 5 volt ARGB-adressering.

I bakkant finner vi plats för moderkortets och nätdelens anslutningar. En nätbrunn i nederkant leder via en intern förlängningssladd till nätaggregatet. Undersidan av chassit är bestyckat med fyra fötter av gummi.

Första intrycken av chassit är verkligen en "wow-upplevelse" – det här är vad som gjorde mig kär i SFF-chassin första gången. Som grädde på moset finns gedigen byggkvalitet så det osar om det. Jag vet inte hur jag ska förmedla hur bra allt sitter ihop och hur polerad finishen är, men just det yttre är helt klart toppklass.

Insidan

Att ta sig in i chassit är inte det lättaste och jag får erkänna att jag var tvungen att ta en titt i instruktionsboken.

För att ta sig in i chassit lossas den övre frontpanelen och två lås öppnas. Sedan kan den övre panelen skjutas framåt och lyftas av. De två sidopanelerna i mesh kan lyftas av rakt uppåt. Den nedre chassipanelen är fäst i bakkant med en tumskruv och panelen skjuts bakåt för att släppas fri från tre låshakar. Därefter är det lättast att frigöra chassit genom att lyfta stommen rakt upp ur den nedre panelen. Det är en mycket genomtänkt lösning, men inte helt uppenbar då panelen i fronten ser ut att sitta fast.

Chassistommen är byggd i svartlackerat stål och förmonterad i chassit finns en förlängningssladd för nätaggregat, samt en kabeln för grafikkort (eng. riser). Den nedre panelen i stommen är perforerad där moderkortet monteras och har lite kabelhanteringsutrymme i framkant. I framkant på den nedre panelen monteras nätaggregatet. En släde för 2,5-tumsenheten återfinns också i framkant, i kammaren för grafikkortet.

Den övre panelen på stommen har de enda fläktplatserna i hela chassit men chassit måste expanderas för att några fläktar ska kunna monteras. I den största konfigurationen får fläktar och radiator på maximalt 60 mm i tjocklek plats. I den mellersta konfigurationen är utrymmet 32 mm på höjden, vilket är tillräckligt för fläktar av både standardtjocklek och lite biffigare modeller.

Den övre panelen sitter fast med två skruvar i bakkant på stommen och med ett gångjärn i framkant. Phanteks rekommenderar att eventuella slangar och kablar från kylarlösningar dras i framkant nära gångjärnet. för att underlätta arbete i chassit.

För att expandera Phanteks Evolv Shift XT är det endast två skruvdistanser som behöver flyttas i framkant på toppanelen. En av de två medföljande plastkåporna används för att täcka hålet som skapas i bakkant på chassit. Plastkåporna skruvas fast i den övre ytterpanelen. Detta förfarande känns mycket genomtänkt och det verkar vara riktiga entusiaster som har designat chassit, med användarvänlighet i centrum.

Montering i Phanteks Evolv Shift XT

I min testpilot Phanteks Evolv Shift 2 Air var instruktionsboken inte helt hundra då vissa moment kring monteringen i samband med PCI Express-kabeln inte fanns. Detta är åtgärdat för dagens testprodukt och instruktionerna från Phanteks är i en klass för sig – inte bara tydliga utan även sällskapade av tydliga rekommendationer för att underlätta byggprocessen.

En viktig bedömningspunkt för chassin är givetvis hur användarvänliga de är. Till chassit har Phanteks en riktigt bra och tydlig instruktionsbok med anvisningar om vad de tycker är lämpligast tillvägagångssätt för en lätt och prydlig montering. Förfarandet är i följd:

Moderkort med kylmontagedetaljer i chassit.

Kablar för frontpanel och strömförsörjning ansluts till moderkort.

Nätaggregat monteras i chassi, strömförsörjning från moderkort ansluts nu i nätaggregat.

Grafikkort monteras i chassi.

Eventuella fläktar/radiator monteras i toppanelen och kablar/slangar dras till moderkort där vattenblock/pump monteras.

Riser-kabel säkras med medföljande låsklaff.

Ytterpaneler kan monteras på chassit.

Trots väldigt tydliga instruktioner är vissa moment svårare än väntat. Kanske är det mina förväntningar som är något höga, men just kring PCI Express-kabeln uppstår ett oväntat moment. Moderkortet jag monterar är bestyckat med en täckplåt på baksidan, som krockar med riser-kabeln. Täckplåten fick helt enkelt ryka. Sagt och gjort, men trots det går moderkortet inte i ordentligt. Lösningen är att förlängningskabelns GPU-ända monteras loss och då får jag dit moderkortet.

I övrigt går monteringen snabbt framåt och inga vassa kanter att skära sig på förekommer. Utan blodsutgjutelse är det svåraste att vänligt placera kablar på ett sådant sätt att de inte krockar med fläktarna i toppen på chassit.

Phanteks säger att SFX-L nätaggregat ska fungera men de är tydliga med att det verkligen är enheter i formfaktorn SFX som rekommenderas. Jag delar helt klart deras tanke om att SFX egentligen är det enda som med god chans går att få in. SFX-L kommer innebära många svordomar.

Parallellt till dagens testprodukt lanserar även Phanteks sin nätaggregatsserie Revolt. Möjligen kan dessa nätaggregat ha strömanslutningar som passar bättre än mitt nätaggregat från Corsairs SF-serie, som har lite bökiga anslutningsplatser för de modulära kablarna mot nätdelen.

För att kyla processorn monterar jag in en AIO-kylare, specifikt är det en Phanteks Glacier One 240MP som har en matchande Infinity Mirror likt den på framsidan på chassit. Dessvärre syns den inte så väl med vanliga sockelplaceringar för processorn på Mini ITX-moderkort, utan kylarens RBG-effekter hamnar något långt ned i chassit. Du kan läsa mer om kylaren i testpiloten om närbesläktade Phanteks Glacier One 360MP.

För att maxa kylningen kan lite tjockare fläktar monteras i chassit och välrenommerade Phanteks PH-F120T30 får göra jobbet. Dessa fläktarna är lite tjockare än vanliga fläktar, närmare bestämt 5 millimeter. Jag monterar dem längst ned i paketet, men det är nog smartare att sätta fläktarna i en pull-konfiguration ovanpå radiatorn. Det minimerar risken att kablar fastnar eller gör oljud i fläktbladen.

Att leva med Phanteks Evolv Shift XT

Det som kan tänkas vara något kort med chassi är att utbudet på anslutningar i frontpanelen är något sparsmakat. Just Mini ITX-chassin lämpar sig väl till att stå på ett skrivbord och då är de ordinarie anslutningarna på moderkortet inte långt bort. Jag tycker det fungerar utmärkt att använda Phanteks Evolv Shift XT, men jag använder redan idag en dator utan frontanslutningar ståendes på skrivbordet.

När det kommer till RGB-belysningen är det som alltid väldigt subjektivt, men detta tycker jag för en gångs skull är rätt mängd. Den är inte så ljusstark och i ett vanligt upplyst rum är den varken uttröttande eller för intensiv.

Ljudvolymen från kylningen brukar vara punkten som är svårast, inte minst för att chassit helst står rätt nära användaren. Det är enligt min erfarenhet sällan chassit som påverkar detta nämnvärt, utan främst handlar det om vad som stoppas in i chassit. Det jag stoppade in i datorn var ett Radeon R9 390X, som givetvis låter en hel del när det väl drar igång. Att chassit sväljer stora grafikkortskylare borde vara positivt för ljudnivån.

Slutsats och sammanfattning

Nu när jag provbyggt i Phanteks Evolv Shift XT vill jag påpeka att det är svårare att bygga i chassit än jag väntat mig, men med facit i hand skulle jag inte säga att det är värre än andra krångliga eller nischade SFF-chassin. Om inte annat var det värt tiden, för rackarns vad snyggt chassit är – rent subjektivt såklart.

Lösningen att expandera chassit på mitten är en av de mest eleganta jag sett för att anpassa ett kompakt chassi för luft- eller vattenkylning. Jag ställer mig lite skeptiskt till hur användbart chassits minsta storlek faktiskt är. Inga chassifläktar alls låter som att det blir strömsnåla komponenter och då är chassit lite stort för mig, med sina 13,5 liter. Chassit glänser i de två större storlekarna utan att för den skulle växa överdrivet.

Chassit i sig består nästan uteslutande av perforerade plåtar vilket bådar för gott luftflöde, men även för att ljud läcker ut. Då det är den enda tydliga kompromiss jag sett finns det inte mycket negativt att nämna, för vilket SFF-chassi för högpresterande komponenter har inte perforerade paneler?

Slutligen skulle jag väl hissa för den fantastiska byggkvaliteten och genomtänkta konstruktionen som chassit har. Det kommer med en prislapp något söder om 2 000 kronor och ställer jag detta mot andra premium-SFF-chassin är det för mig inget anmärkningsvärt. Detta är ett premiumchassi och prislappen återspeglar detta.

Att pilla med Phanteks senaste Mini ITX-chassi har för mig varit lite som att återuppleva den där stunden när datorbyggande var nytt, spännande och lite okänt. Jag skulle nästan säga att jag är nykär i datorbyggande! Hade jag kunnat ge ett bättre betyg än guld hade jag gjort det, men guld är det bästa jag kan ge. Således, grattis Phanteks!

Phanteks Evolv Shift XT är ett välsvarvat SFF-chassi med liten volym och stora möjligheter.

Fördelar

Stöd för moderna grafikkort i SFF

Mycket goda monteringsinstruktioner

Växer sömlöst för olika kyllösningar

Byggkvalitet som passar i premiumsegmentet...

