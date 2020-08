MSI byter logotyp

Micro-Star International, bäst kända som MSI, har tagit till karriärplattformen Linkedin för att antyda om ett kommande logotypbyte i en kort video. Logotypen ser ut att bli blott den tredje större ändringen i företagets dryg 30-åriga historia, där den nuvarande logotypen har existerat sedan år 2008.

Under mitten av 2010-talet fick företagets senaste textlogotyp sällskap av företagets gamingsköld, där en drake utgör bokstaven "G". Den nya logotypen, och inte minst texten "the reborn of MSI, and more to come" antyder att förändringar som sträcker sig bortom företagets grafiska profil är att vänta.

Ändringen av bolagets logotyp har inte offentliggjorts på annan ort än just Linkedin, men officiella utlåtanden väntas inom kort. Den uppdaterade logotypen i sig lär i vilket fall som helst inte besitta samma potential att röra upp känslor som tidigare logotypbyten inom branschen, exempelvis Corsairs hjärtlogotyp år 2014.

Vad som väntas härnäst för bolaget, som nyligen förlorade sin VD Charles Chiang efter ett fall från dess högkvarter i New Taipei City, återstår att se.

Vad tycker du om den nya logotypen? Diskutera i forumet!