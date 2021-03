Är det inte oreda i leveransleden och komponentbrist är det ökad efterfrågan som påverkar priserna. Mot slutet av år 2020 rapporterades det om brist på kontrollerkretsar för SSD-enheter, vilket helt sonika väntades leda till skral tillgång och ökade priser. Det späs på ytterligare när Wallace Kou, grundare av Silicon Motion Technology, talar om en oväntad prisökning för NAND-flashminne.

Till branschtidningen Digitimes berättar Wallace Kou om att priserna på NAND-flashminne beräknas gå ned med 5–10 procent under årets andra kvartal, ställt mot samma period 2020. Stark efterfrågan inom telefoner, servrar och persondatorer spås istället resultera i prisökningar om 3–5 procent under det andra kvartalet.

Medan en smärre prisökning är att vänta tror inte Kou att det blir några större uppgångar under 2021, inte ens under högsäsonger som skolstarten och julhandeln. I samma rapport hänvisar Digitimes till källor inom minnestillverkarna Micron, SK Hynix och Kioxia, vilka också spår en prisuppgång för NAND-flash under året.

Trots att priserna på NAND-flashminne inte väntas gå upp betydligt är det mycket som pekar mot att dyrare SSD-enheter är att vänta. På andra sidan av myntet har Silicon Motion, som är en av världens största tillverkare inom SSD-kontrollerkretsar, svårt att möta efterfrågan.

En annan aspekt är Samsung, som tillverkar eget NAND-flashminne och kontrollerkretsar inom koncernen. Samsungs fabrik i Texas, USA, är ännu inte igång och då denna står för 90 procent av produktionen av kontrollerkretsar väntas inom kort brist på SSD-enheter från företag. Fabriken spås vara igång först i mitten av april, efter två månader av nedtid och uppdämd efterfrågan.

Samsungs globala marknadsandel ligger på runt 30 procent och är något större än den del av kakan nummer två och tre, Micron och Western Digital, innehar tillsammans. Sammantaget är det föga troligt att SSD-priserna inte vänder uppåt under året, men i vilken grad återstår att se.

