Tillbehörstillverkaren Ducky är kända för sina mekaniska tangentbord, som håller hög kurs bland entusiaster. De har en handfull olika serier där flaggskeppen går under namnet Shine och är inne på en sjunde generation. Den här gången är det dock mellanvarianten One som får en uppdatering då Ducky lanserar en ny generation med Ducky One 3.

Likt tidigare generationer går det att välja flera olika storlekar, i det här fallet totalt fyra. Utöver en fullstor variant och en tenkeyless finns även de betydligt mindre storlekarna 60 procent och 65 procent. Ducky gör även något intressanta färgval och satsar på kombinationer av gult, blått, rosa och grönt.

Med One 3 är utformat med designfilosofin Ducky kallar "Quack Mechanics" i åtanke som bland annat ska innebära mer fokus på ljuddämpning och stabilare byggkvalitet. Utöver optimeringar i allmänhet tillför det även tillägg av Double-shot-tangenter i PBT, där tangenterna består av två sammangjutna lager för bättre hållbarhet. Därtill är ytan frostad och behandlad för att inte bli blank eller missfärgad.

Under tangenternas hölje sitter i vanlig ordning brytare från tyska Cherry, där valet står mellan sju olika varianter. Förutom populära alternativ likt MX Red gör One 3-serien även debut för Cherry MX Clear i RGB-utförande. Serien får även tillägg av modeller med hot-swapping där hela brytaren enkelt kan bytas ut utan att behöva löda på egen hand.

Det finns inga uppgifter kring vilka storlekar och kombinationer som blir tillgängliga med nordisk layout eller när de kan tänkas lanseras. Samtliga ser dock ut att ha lanserats i USA, där priserna börjar på motsvarande 900 kronor och sträcker sig uppåt motsvarande 1 500 kronor beroende på modell och val av brytare.

Är du sugen på ett tangentbord ur One 3-serien? Vilket?