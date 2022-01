Det är inte långt kvar till Intel tar det historiska steget att lansera ett grafikkort, startskottet för när två tillverkare blir tre. Till grund ligger arkitekturen Xe och varumärket Arc, som således går upp mot AMD:s Radeon och Nvidias Geforce. Mycket är känt om grafikkortets specifikationer men siffror om dess prestanda kvarstår. Fram till nu.

Nu har välkända Twitter-profilen @TUM_APISAK letat rätt på ett prestandatest för Intels grafikkrets DG2-512EU med 512 beräkningsenheter och 4 096 streamprocessorer, vilket blir bolagets flaggskepp. Testet i fråga är Sisoftware vilket är helsyntetiskt och inte nödvändigtvis representerar ett grafikkorts prestanda i spel, men ändå ger en fingervisning om dess teoretiska prestanda.

► Intel Arc mellan Geforce RTX 3070 Ti och Radeon RX 6700 XT i prestanda

När grafikkortet sedan ställs mot ett Geforce RTX 3070 Ti i samma databas framgår att det presterar något bättre, vilket överensstämmer med tidigare rykten. Totalt sett levererar Intels DG2-512EU bättre flyttalsprestanda och kammar hem en poäng om 9 017,52 Mpix/s, vilket är 7,7 procent snabbare än 8 369,51 Mpix/s för RTX 3070 Ti.

På specifikationsfronten listas grafikkortet med 12,8 GB minne, vilket är en felavläsning då det är mer eller mindre bekräftat att flaggskeppet får 16 GB GDDR6 över en 256-bitars minnesbuss. Klockfrekvensen anges till 2,1 GHz, vilket tros vara dess basfrekvens, då tidigare uppgifter och uträkningar talar om en frekvens uppåt 2,5 GHz vid turbo. Detta ska rymmas inom en strömbudget kring 225 W.

Förutsatt att grafikkortet ligger i samma region som Geforce RTX 3070 Ti skulle Intel ha en tydlig fördel med 16 GB GDDR6-minne, dubbelt upp från Nvidias grafikkort. Det tros vara av den anledningen som Nvidia valt att skjuta en uppfräschning av RTX 3070 Ti med 16 GB GDDR6X på framtiden, då Nvidia vill invänta prestandan hos Intel Arc och eventuellt göra justeringar i klockfrekvenser för att bättre kontra processorjättens intåg på marknaden.

Lanseringen av grafikkorten Arc sker under årets första kvartal och hitintills har Intel tryckt hårdast på bärbara datorer. Det skulle kunna läsas in som att stationära varianter släpar efter något och ser dagens ljus först under andra kvartalet.

Källa: Videocardz

