Musiktjänsten Spotify har växt till sig rejält sedan det grundades år 2006 och är idag den största av sitt slag. Trots den stora användarbasen har företaget inte alltid haft lätt att konvertera dessa till vinst, där de för första gången gick med vinst under 2021. Nu släpper företaget sin andra kvartalsrapport för 2022, där företaget än en gång uppvisar förlust.

Förlusten för Spotify är på drygt två miljarder kronor, vilket är betydligt högre än marknadens prognoser. Företaget väntar att även nästa kvartal dras med förlust, den gången ännu större. Samtidigt växer användarbasen till sig mer än förväntat, med 433 miljoner användare, varav 188 miljoner betalar för premiumversionen. Tillväxten sker delvis i Europa, men även i andra delar av världen. Företaget pekar på Indien, Indonesien och Filipinerna samt yngre målgrupper i Latinamerika som viktiga.

Med starka användarsiffror följer stabil inkomst, där Spotify för nionde kvartalet i rad rapporterar positivt kassaflöde – denna gång på 387 miljoner kronor. Det innebär att företaget kan fortsätta att finansiera sig själva och inte behöver söka externa investerare. Att det inte räcker hela vägen till vinst tillskrivs höga personalkostnader och satsningar på ytterligare tillväxt. Streamingtjänstens VD Daniel Ek berättar för Svenska Dagbladet att tillväxten är viktigast för företaget.

Ju större tillväxt vi har, desto bättre beter sig affären, strukturellt. Vi kan klara av att ha fler användare per utvecklare, ju fler användare vi har desto med sannolikt är det att annonsörer vill annonsera hos oss. Vi får skaleffekter på moln- och betallösningar. Allt handlar om stordriftsfördelar, därför är tillväxten nummer ett för oss. - Daniel Ek, VD på Spotify

Spotifys aktiekurs har varit minst sagt röd den senaste tiden och 50 procent av värdet har förlorats under året. Kvartalsrapporten plåstrar om såren något, och under onsdagen gick aktien upp 12 procent. Streamingtjänsten är inte ensamma i sin bransch med att förlora aktievärde under året, då exempelvis Netflix har gått ned 62 procent under årets gång.