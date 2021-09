NZXT är en verksam aktör på PC-marknaden sedan tidigt 2000-tal, då de lanserade sitt första chassi i form av NZXT Guardian, en produkt som fick en nylansering i modern tappning 2015. Sedan dess har sortimentet utökats till att bland annat inkludera fläktar, moderkort och inte minst slutna vattenkylare. Tillverkaren erbjuder även så kallade boutique-datorer, alltså färdiga system som pryds med företagets komponenter där det går.

Idag ligger fokus på deras processorkylare, där jag ska titta närmare på den färska slutna vattenkylaren (AIO) vid namn Kraken X73 RGB i vitt utförande. Det är en processorkylare som gör chassin som Fractal Design Define S värda pengarna, eftersom det gäller att passa in den stora 360 millimeter stora radiatorn, med sina tre 120 millimeter NZXT Aer P-radiatorfläktar.

Självfallet finns också all RGB man kan önska sig, för den som var orolig att det skulle saknas. På med kaffekokaren, luta dig tillbaka och låt dig bländas av vad som kan vara den snyggaste AIO-lösningen på marknaden idag. Häng med!

Testpilot: André Uppman Användarnamn: @Yatagarasu

Registrerad: 2011

Plats: Gävle

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av NZXT som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer och testsystem

NZXT ställer inte upp med någon fjuttig pjäs för detta test. Med en nästan 400 millimeter lång radiator i aluminium krävs det inget mindre än ett chassi i ATX-format för att ens ha hopp om att den ska rymmas. Även då kan det vara en bra idé att referera till manualen för att säkerställa passformen i det tänkta chassit.

Medföljer gör tre stycken fläktar ur företagets egen Aer P-serie, som är utrustade med fullt adresserbar RGB-belysning. Detta utöver de kraftiga blad som enligt specifikation klarar av att flytta 2 067 liter luft i minuten med reglaget vridet i taket. Kylarens inbyggda pump snurrar å sin sida i dryga 2 800 varv per minut vid behov.

Specifikationer NZXT Kraken X73 RGB White

Produkt NZXT Kraken X73 RGB Vattenblock, dimensioner 80 mm i diameter

55 mm högt Vattenblock, material Koppar (block)

Mässing (hölje)

Plast Pump 800–2 800 RPM

12V DC, 0,3 A Radiator Aluminium

121 × 394 × 27 mm Slangar Gummi med nylonöverdrag

400 mm långa Fläktar 3 st. NZXT Aer P 120 mm

500–2 000 RPM

18–73 CFM

0,2–2,9 mm-H20

21–36 dBA Kompatibilitet Intel LGA 1200, LGA 115X, LGA 1366, LGA 2011(-3) och LGA 2066

AMD AM4, STRX4 och TR4 Garanti från tillverkare 6 år

För att testa denna pjäs använder jag min privata dator. Det är en modern maskin med inget mindre än en Intel Core i5-11600K och ett Nvidia Geforce RTX 3070 som båda är överklockade nära smärtgränsen. Kylaren från NZXT kommer därmed få jobba på hårt för att visa vad den går för.

Allt huserar i ett rymligt och luftigt chassi från Fractal Design i form av deras Define S, med ena panelen utbytt mot en variant i härdat glas. Slutligen kompletteras allt med ett gäng fläktar ur Corsairs LL-serie, där varvtalen är satta på 1 300 RPM och sällskapas av en ensam FD Dynamic-fläkt låst till 800 RPM.

Testsystem Specifikationer Moderkort Asus Prime Z590-P Processor Intel Core i5-11600K, 4,9 GHz dynamisk (överklockad) Arbetsminne G.Skill Trident-Z 2×16GB (32 GB) 3 600 MHz CL 16 (XMP) Grafikkort Gigabyte Geforce RTX 3070 Eagle OC 8GB (överklockat) Lagringsenhet 2 st. WD SN550 NVME 1TB Nätaggregat Fractal Design Ion+ Platinum 760 W Chassi Fractal Design Define S med glaspanel Övrigt Corsair Commander Pro

Corsair Node

3 st. Corsair LL 140 mm (1 300 RPM)

1 st. Fractal Design Dynamic 140 mm (800 RPM) Operativsystem Windows 11 Insider Preview

Paketering och innehåll

NZXT Kraken X73 RGB levereras i en stilren, vit låda vars kanter pryds av en lila kulör. Utöver det syns inte mycket mer än produktens namn och en tydlig bild på framsidan som stolt visar upp innehållet. Öppnar vi upp lådan kan vi se att allt ligger omsorgsfullt paketerat. Samtliga delar är lindade i genomskinlig plast och radiatorn får extra skydd i form av en inre pappkartong.

Med innehållet uppackat kan vi se att allt som behövs för ett komplett slutet vattenkylningssystem för processor finns att tillgå. Utöver radiator, kylblock och den inbyggda pumpen medföljer tre stycken RGB-bestyckade fläktar ur NZXT:s Aer P-serie. Samtliga kablar för att ansluta både pumpen och fläktarnas RGB-belysning ingår, men även kablar för att sammankoppla fläktarnas RGB-belysning följer med.

NZXT skickar även med monteringsdetaljer för alla moderna plattformar både för AMD och Intel. Med andra ord full kompabilitet direkt ur lådan för AMD:s AM4-, TR4- och STRX4-socklar. Intel faller inte i glömska, utan får stöd för socklarna LGA 1200, LGA 115X samt HEDT-varianterna LGA 2011 och LGA 2066.

Montering

Ut med det gamla och in med det nya som man brukar säga; jag börjar helt enkelt med att riva ut min gamla CPU-kylare. I samma veva som den gamla kylpastan torkas bort kan det vara en god idé att göra rent resten av datorn. Dammfilter plockas därför loss och spolas rena under kranen innan de läggs på tork. Sedan åker en burk med komprimerad luft fram för att få bort lite av dammet som ändå trängt sig in i datorn.

I samma veva är det bra att som hastigast kolla igenom manualen. Detta för att säkerställa att rätt saker används, som skruvar och övriga och fästen för plåten bakom moderkortet. Det är lite extra att tänka på visar det sig och det är alltså tursamt att jag kollar manualen redan nu.

RGB-kablarna lär fästas i rätt portar på fläktarna vid sammankoppling. Pumpen respektive fläkstyrning ska kopplas in i egna portar och slutligen ska SATA för strömtillförsel dras in. En intern USB-anslutning för att kunna styra allt genom CAM-mjukvaran finns också med på installationslistan, där just mjukvarustyrningen avhandlas lite senare i artikeln.

Skruva fast fläktar och radiator

Jag börjar med att orientera fläktarna rätt, detta för att sammanfläta dem med hjälp av kablarna för hopkoppling av RGB-belysningen, vars kablar är tydligt markerade med IN och OUT. Jag lyfter sedan upp allt i ett stycke och placerar raden av fläktar på radiatorn. Fläktarna skruvas fast i radiatorn med fyra långa skruvar per fläkt.

Nästa moment blir att fästa hela paketet i chassit. Detta gör jag genom att lägga åbäket på sidan, för att slippa hålla upp radiatorn medan jag skruvar den på plats i toppen av lådan. Jag passar även på att montera pumpen och kylblock på processorn. I mitt fall innebär det montering med hjälp av en passande fästplåt för Intel, fyra stycken skruvar och lika många muttrar som kan dras åt för hand.

Med allt på plats ser det riktigt bra ut. Det enda som är kvar att göra nu är att gömma undan kablarna. Jag trycker helt enkelt upp allt utom synhåll och gömmer det bakom radiatorn. För säkerhets skull låser jag kablaget på plats med några av de sköra plastklädda ståltrådarna som satt på fläktarna från början.

Värt att tänka på

Något som inte är speciellt kul med denna monteringen är att längden på slangarna i min mening är något för kort. Detta gör det onödigt svårt att orientera själva pumpen för att undvika att täcka över en RAM-minnesplats. Som ni ser på bilden nedan är det till och med så pass knapert att kablarna slår i ett av de monterade primärminnena.

Hade slangarna varit lite längre hade möjligheten funnits att montera kylaren med slangarna till vänster istället för nedåt. Jag hade därmed sluppit tänka på om resterande kablar ska slå i minnena eller inte. Att montera slangarna med anslutningarna riktade uppåt var inte alls snyggt med dessa korta slangar. Vid test av detta landar böjen på slangarna precis över de RGB-bestyckade minnesstickorna, vilket ju förstör syftet med smyckade minnen.

RGB-ringen med tillhörande spegel på kylarblocket går att rotera fritt genom att skruva på den. Orientering av RGB-ringen under installation är därmed inte något man behöver ta hänsyn till alls då det enkelt åtgärdas i efterhand. Det är en väldigt trevlig funktion eftersom det enda man aktivt behöver tänka på är radiatorn och slangarnas position ur ett estetiskt perspektiv.

Mjukvara

NZXT CAM är mjukvaran som tillhandahålls för att övervaka systemresurser, styra vattenkylarens pump, tillhörande fläktar och kontrollera de 16,7 miljoner teoretiska färgerna som kan ställas in. Tyvärr kan inte CAM navigera genom det proprietära RGB-träsket felfritt. Jag lyckas inte få programmet att interagera med min Corsair Node Pro, Commander Pro eller Trident-minnen.

Det finns idag lösningar som jobbar med att försöka ena diverse ekosystem för RGB-belysning. Exempel på dessa är Open RGB och Signal RGB, men det är ytterst viktigt att man kollar kompabilitetslistan (länk: Open RGB Supported Devices) för programmet man tänkt använda. Vissa märken och modeller kan nämligen riskera att gå sönder (eng. soft brick), åtminstone RGB-delen.

CAM-inställningar

För att gå tillbaka till vad NZXT har att erbjuda börjar jag med att öppna programmet. Det första jag möts av på framsidan är fliken "PC Monitoring". Här kan jag se belastning på processor, grafikkort, klockhastigheter, temperatur, mängden primärminne och vilken aktiv applikation som drar mest resurser. Här syns även installerade lagringsenheter, deras totala samt använda kapacitet och avslutningsvis nätverksaktivitet.

Jag lotsar sedan vidare genom menyvalen till vänster och då infinner sig "System Specs". Här visas alla installerade enheter i systemet i ett väldigt trevligt upplägg. Något jag reagerar på här är att NZXT CAM inte rapporterar den exakta modellen på min processor, utan säger bara "Intel Core i5" och kodnamnet "Rocket Lake".

I vänsterspalten på tidigare nämnda meny finns inställningar för CAM-kompatibel styrning av RGB under "Lightning" och kylning under "Cooling". Då jag bara har Kraken X73 RGB White installerad och kompatibel kan jag inte göra mer än att styra denna enhet.

Värt att nämna är att pumpen i detta fall även styr fläktarna. NZXT CAM kommer med tre fördefinierade lägen i form av "Silent", "Performance" och "Fixed", som är specifika för den anslutna enheten. Är du inte nöjd med dessa lägen kan du skapa egna profiler där styrningskurvan kan ställas in efter eget behag. Dessvärre tillåter detta inte användaren att styr fläktarna oberoende från pumpen, vilket är lite tråkigt och något som jag inte vet om det är en begränsning i CAM-mjukvaran eller AIO-lösningen i sig.

Vidare finns menyalternativet "Settings" och här belägrar sig saker som huruvida programmet ska startas vid systemuppstart eller inte, om mjukvaran ska startas minimerat eller ej och om du föredrar ljust alternativt mörkt tema för gränssnittet. Användaren får här även möjligheten att lägga till eller ta bort så kallade "Panels", det vill säga vilka aktiva funktioner och menygenvägar som ska husera i vänsterspalten. Funktionerna som jag lämnat avslagna är "Games", "Overclocking", "Power" och slutligen "Audio" då dessa för egen del inte kändes särskilt intressanta. Särskilt överklockningen sköter jag genom BIOS för processorn respektive MSI Afterburner för grafikkortet.

Avslutningsvis kan du ställa in vad som ska synas på det överliggande gränssnittet (eng. overlay) som standard aktiveras genom "CTRL+O". Denna lilla manick visar saker som värmeutveckling och klockfrekvenser för såväl grafikkort som processor. Det är väldigt likt hur Rivatuner gör, för de som är familjära med det verktyget, men CAM gör det bra mycket snyggare!

Prestanda och testmetod

Med 360 millimeter effektiv radiator och tre 120-millimetersfläktar som trycker ett stadigt flöde av luft är nu förhoppningarna stora. Programmen att assistera vid bedömning av kylarens kapacitet blir inga mindre än Cinebench R20 och 3DMark Time Spy. För att fånga upp siffrorna använder jag CPUID:s HWMonitor.

Testerna körs med två olika profiler för överklockning av processorn. Ena profilen är inställd på 5,0 GHz och 1,450 volt i spänning över samtliga kärnor. Den andra profilen som används är på 4,9 GHz, men med dynamisk justering av både frekvens och spänning där samtliga kärnor följer med i kurvan. En överklockning gjord med Asus egna "OC Tuner" i BIOS.

Testslingorna körs totalt tre gånger i tät följd efter varandra, där tredje och sista körningen är den som registreras. För värmen väljer jag att mäta pakettemperaturen då det är den som dikterar fläktkurvan på Kraken X73 och ger oss även en inblick i den generella prestandan. Just fläktkurvan är inställd efter en egen profil med utgångsläge på 75 procent fläkthastighet, som sedan skalar upp till 100 procent vid 80 °C.

Test vid 4,9 GHz

Program Poäng Pakettemperatur (°C) Cinebench R20 4 093 73 Time Spy – CPU 9 606 68

Enligt HWMonitor drog processorn maximalt 165 watt i "sustained load" vid de 4,8 GHz som processorn landade på över samtliga kärnor, vilket resulterade i poängen som kan ses i tabellen ovan. Som synes kan har NZXT Kraken X73 inga problem att kyla denna strömtörstiga Core i5-11600K, utan uppvisar väldigt goda marginaler innan man ens behöver fundera på att slå i något värmetak.

Med andra ord finns det även utrymme att sänka fläkthastigheterna vid denna punkt –speciellt om användaren kör sin processor i standardutförande eller använder enklare automatiska turbofunktioner.

Test vid 5,0 GHz

Program Poäng Pakettemperatur (°C) Cinebench R20 4 386 93 Time Spy – CPU 10 036 87

Med en energiförbrukning på nästan 245 watt vid 5,0 GHz blir det dock för mycket för denna kylare att mäkta med i min mening. Processorn börjar krypa farligt nära 100 °C, vilket är gränsen för Intels Core i5-11600K innan den börjar att klocka ned sig själv för att inte överhetta.

Jag rekommenderar därför här att sänka klockhastigheten eller spänningen om man vill använda Kraken X73 på en toköverklockad Core i5-11600K eller annan processor som drar 240 watt eller mer. Envisas du med att fortsatt trycka upp frekvenserna mot nya höjder, då bör således blicken vändas mot ett egenbyggt vattenkylningssystem för att hålla temperaturerna i schack.

Överlag är prestandasiffrorna väldigt imponerande. Om användaren inte planerar att slå några världsrekord i överklockning räcker kylprestandan och blir över. Även ljudnivån är behaglig nog under full belastning, där fläktar och pump snurrade i 100 procent hastighet. Som referens gjorde mitt Geforce RTX 3070 Eagle OC betydligt mer oljud under Time Spy-testerna. Detta dels sett till ljudnivån i sig, dels karaktären på ljudet, som var mycket mer vinande kontra det mer bakgrundsbrusande ljudet från Kraken X73 RGB White.

Pris och tillgänglighet

NZXT Kraken X73 RGB White har ett rekommenderat pris om 2 299 kronor i svensk butik. Tillgängligheten kan dock variera kraftigt beroende på dagsfärska lagersaldon och det är i skrivande stund något oklart vilka återförsäljare som kommer att lagerhålla just denna version av kylaren.

Den icke-RGB-bestyckade och annars svarta varianten av Kraken X73 finns dock i god tillgång från många återförsäljare, med en rekommenderad prislapp om 1 799 kronor. Det är mig veterligen samma produkt i grunden och kan därmed vara ett alternativ att kolla på också.

Sammanfattning och avslutande tankar

Stor, snygg och välbyggd. Det är de tre orden jag skulle välja att summera NZXT Kraken X73 RGB White med. Med en 360 millimeter stor radiator och med faktiska längd på nästan 400 millimeter totalt, är det inte någon liten tingest att få plats med i datorlådan. De tre medföljande Aer P RGB-fläktarna är inte bara de snyggaste jag sett på en AIO, utan de gör ett väldigt bra jobb att kyla enheten utan att väsnas på ett obehagligt vis.

Monteringen var väldigt rak på sak. Följer man bara manualen bör det inte ta mer än 15 minuter att slutföra installationen. Det som kan vara värt att tänka på här är att beroende på orientering av radiator och pump kan det det uppstå problem med spelrum runt RAM-stickorna. Detta är ett dilemma som NZXT med enkelhet skulle kunna undvika med något längre slangar för att tillåta montering av pumpens slangar i vänstergående läge, vilket låter de nödvändiga kontakterna peka nedåt istället för åt höger.

Den slutna vattenkylaren med tillhörande fläktar ur kartong har absolut inga problem att tämja även den strömtörstigaste av processorer. Den Intel Core i5-11600K som används i testet, skruvad till 4,9 GHz, håller sig stadigt sval på maximalt 73 °C under full belastning. Inte förrän jag skruvar upp till 5,0 GHz och hela 245 watt i dragen effekt får kylaren problem att hänga med, där den balanserade på linjen mot värmetaket.

NZXT CAM är i särklass den bästa mjukvaran jag har handskats med när det kommer till produkter likt dessa. Det sätter verkligen konkurrenter som Corsairs ICUE och Asus med deras Armoury Crate i skamvrån. Gränssnittet på CAM är modernt, väldigt lättnavigerat och fungerar utan trassel eller komplikationer. Under testets gång kände jag aldrig att CAM upplevdes segt eller inte gjorde vad jag försökte få det att göra. Det drog inte nämnvärt mer resurser än sina konkurrenter heller, trots att det erbjuder mer funktionalitet.

För den som önskar styra sin RGB mer enhetligt finns det i dagsläget fullt stöd för Kraken X73 i tidigare nämnda SignalRGB, och delvis stöd i OpenRGB. Det stöd som saknas i just OpenRGB faller på Effekter för "Xx3"-serien av produkter från NZXT, något jag hoppas att NZXT ihop med OpenRGB kan reda ut snart. Det hade även varit trevligt att se stöd för individuell styrning av pump och fläktar genom CAM-mjukvaran i framtida uppdateringar om möjligt.

För att runda av kan jag då prata lite om priset. Det rekommendera priset för NZXT Kraken X73 RGB white ligger på 2 299 kronor i svensk handel. Vid artikelns publicering är det dock oklart gällande lagersaldo för produkten i fråga. Däremot finns det alternativ att tillgå i form av den svarta eller RGB-lösa släktingen vid namn NZXT Kraken X73. Det fyrverkilösa ditot har ett rekommenderat pris om 1 799 kronor och finns hos en myriad av svenska återförsäljare. Både den svarta RGB-bestyckade modellen och det annars färglösa ditot bör ge snarlik prestanda som dess vita kusin, som har huvudrollen i denna testpilot.

När det kommer till betygsättning utav NZXT Kraken X73 RGB White är jag otroligt kluven. Ur ett rent prestandamässigt perspektiv är det en solklar guldmedaljong. Men jag kan inte med gott samvete sätta den stämpeln på grund av den höga prislappen i relation till problematiken med spelrum kring RAM-stickor om man vill dra slangarna så snyggt som resten av kylaren förtjänar. Det är däremot en produkt jag ändå varmt kan rekommendera om pengar eller plats inte är ett problem – stilpoäng får ibland lov att vara lite kostsamt!

Fördelar

En av de snyggaste AIO-lösningarna

Relativt enkel montering

Väldigt god kylförmåga

Bra ljudprofil på låga- och höga varvtal

Klassledande mjukvara

Nackdelar

Väldigt stor radiator

Snäppet för korta slangar

Relativt högt prispåslag för RGB

Rekommenderat pris vid publicering: 2 299 kronor (1 799 kronor för modellen utan RGB)

Lägsta pris på Prisjakt: Ej tillgänglig ( för modellen utan RGB)