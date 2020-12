SweClockers egen "årets spel"-omröstning är redan i full sving, där medlemmar ombeds rösta på deras favoritspel under år 2020. Parallellt med denna prestigefyllda omröstning väljer nu Valve med hjälp av dess spelplattform Steam sjösätta sin alldeles egna sammanställning av spelåret, vid namn Best of 2020.

Sex stycken olika kategorier av spel listas med 100 spel vardera – kategorierna inkluderar Top Sellers, New Releases, Most Played, Early Access Grads, Best of VR samt Controller games. Varje kategori delas upp i ett dussin Platinum- och Gold-spel, 16 stycken Silver-titlar samt 60 stycken spel som tilldelas Bronze – samtliga ordnade utan inbördes ordning i kategorierna.

Bland årets bästsäljare skymtas bland andra långköraren Grand Theft Auto V såväl som nykomlingen Cyberpunk 2077 – titlar som även platsar i Platinum-kategorin under flest samtida spelare med över 200 000 användare. Andra kioskvältare, sett till omsättning hos titlar lanserade under året, var bland annat Command & Conquer Remastered Edition, Doom Eternal samt Half-Life Alyx.

Att det sistnämnda spelet tar plats i Platinumkategorin under Best of VR, som listas efter omsättning, kommer förmodligen heller inte som någon överraskning. VR-marknaden som länge skrikit efter storslagna titlar har förutom senaste Half-Life-titeln fått draghjälp av Arizona Sunshine och The Elder Scrolls: Skyrim VR under året, men även vuxenspel likt VR Kanojo tar plats bland dessa titlar.

Vilka är dina favorittitlar under år 2020? Är det VR Kanojo för hela slanten följt av före detta Early Access-titeln Littlewood, eller är du mer av en Cyberpunk 2077-spelare?