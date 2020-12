Nyligen rapporterade vi om Intels kommande processorserie "Rocket Lake-S" och dess enastående enkeltrådade prestanda, där arkitekturen Cypress Cove står för merparten av förbättringarna ställt mot dagens Skylake-baserade "Comet Lake-S". "Rocket Lake-S" väntas presenteras i sin helhet under CES-mässan i januari månad, och bli Intels sista anhalt för stationära processorer på 14 nanometer.

Under år 2022 väntas nämligen Core 12000-serien, kodnamn "Alder Lake-S", debutera. På menyn står bland annat en efterlängtad övergång till 10 nanometer, DDR5-stöd och upp till 16 kärnor i hybridkonfiguration. Redan nu tycks en av dessa 16-kärniga processorer ha hittat ut i Geekbench-databasen, där en 24-trådad variant imponerar föga.

Låga prestandasiffror på en plattform i alfastadiet åsido är det mest intressanta med processorn just dess konfiguration om 16 kärnor och 24 trådar – något som styrker tidigare rykten om att Intel med Alder Lake-S går mot flertrådning per kärna. Just 16 kärnor tros vara det maximala Intel kan utrusta en Alder Lake-S-processor med, där dess big.LITTLE-liknande hybridkonfiguration blandar åtta Golden Cove-kärnor med lika många strömsnåla Gracemont-diton.

Klockfrekvenserna uppges till ynka 1,38 GHz i basfrekvens, vilket förklarar det låga resultatet. Samtidigt specificeras maximal turbofrekvens av Geekbench till 17,8 GHz, vilket tyder på att mjukvaruavläsningen av frekvenserna är minst sagt opålitlig – däremot är den totala cachemängden om 30 MB i linje med tidigare rykten och uppgifter gällande arkitekturen Golden Cove.

Intel Core 12000-serien och "Alder Lake-S" väntas nå marknaden under 2022 års andra hälft tillsammans med styrkretsar i 600-serien, sockeln LGA 1700, DDR5 samt PCI Express 5.0.

