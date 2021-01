Att köpa TV-bänk var en gång i tiden relativt enkelt. Medelsvensson skulle på sin höjd få plats med en kassettbandspelare, ett storleksformat de flesta dedikerade DVD-spelarna sedan apade efter. Även spelkonsolerna höll sig fram till nyligen i ungefär samma härad sett till dess fysiska storlekar, ända fram till lanseringarna av Playstation 5 och Xbox Series X.

Senaste generationens konsoler är nämligen betydligt större än föregångarna och påminner betydligt mer om seriös hemmabioutrustning till formatet än de gamla VHS-bandspelarna – något nu spånskiveentusiasterna från Älmhult väljer att ta vara på. Användaren Tomaccotasteslikegma på Reddit delar nämligen med sig av en bild från sin senaste IKEA-tur, där mockups i kartong erbjuds för provpassning av TV-möbler.

Av arkaiska måttenheter och texten "Which IKEA media storage unit will be able to fit my new, meme-ishly oversized gaming console?" att döma kommer bilden från ett varuhus i USA. Oavsett ursprung är idén med mockups säkerligen ett välkommet inslag för den som söker nästa vardagsrumsmöbel och vill säkerställa att den verkligen sväljer senaste generationens spelkonsoler.

Tom's Hardware, som rapporterar om samma mockups, påminner konsumenter att välja en möbel som lämnar konsolerna lite utrymme att andas. Trots att Microsoft och Sony lagt stor möda på kylningen av enheterna uppges de överhettas i allt för trånga utrymmen på grund av sin potenta hårdvara.

Har du skådat kartongkonsoler på IKEA i Sverige ännu? Dela med dig i kommentarerna!