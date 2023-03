Intels väg framåt är förhållandevis tydligt utstakad, åtminstone i grova drag. Nuvarande Core 13000-serien "Raptor Lake" väntas följas av Core 14000 och "Meteor Lake", med arkitekturerna "Arrow Lake" och sedan "Lunar Lake" ännu längre fram i tiden. För generationerna där efter osar det nu katt, när en Intel-anställd råkar skriva ut framtida meriter på sin Linkedin-profil.

Informationen raderades illa kvickt, men inte innan Tom's Hardware hann föreviga det som skärmdump. Där listar personen erfarenhet från flera produktlanseringar, inklusive tidigare okända "Panther Lake". Det återfinns sist i listan, tillsammans med en referens till tredje generationens Xe-märkta grafikarkitektur i strömsnål LPG-upplaga.

Baserat på ordningen och det faktum att processorn ser ut att få Xe3-LPG "Celestial"-grafik under huven talar för att det ligger en bra bit bort i tiden. Bland de bekräftade arkitekturerna är Lunar Lake sist ut och väntas anlända någon gång under 2024. Någon panter tassar därmed troligen inte in förrän tidigast 2025.

Skulle det visa sig stämma är det möjligt att Panther Lake blir bland de första ut på tillverkningstekniken som Intel kallar 20A. Den ska gå hand i hand med den nya transistortypen Ribbonfet och en ny metod för energiförsörjning i kretsarna kallad Powervia. Med det utlovar Intel i vanlig ordning stora prestandaökningar, men hur stora återstår att se om ett par år.