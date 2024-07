Spelentusiasten George Moralis har lyckats köra det Playstation 4-exklusiva spelet Bloodborne på en dator med hjälp av emulatorn shadPS4. I ett Youtube-klipp visar Moralis hur han lyckas starta spelet från sin dator, men tyvärr inte mycket mer än så. Emulatorn är just nu i en 0.1.1-version och behöver fortfarande putsas på innan den blir helt spelbar.

Sony har aldrig gjort en officiell PC-port till Bloodborne, trots att det finns många som hoppas på att spela det på PC någon dag. Om en emulator som kan köra Bloodborne kommer att tysta PC-spelarna som ber om en PC-port är spelentusiasten och Geeks-kollegan Jesper Norrwie skeptisk mot.

– Korta svaret nej. En PS4-emulator är absolut något som vissa kommer att använda sig av för att ta del av denna pärla men jag tror att vi kommer att få höra tjat om en remaster samt PC-port fram till den dagen Sony ger oss det vi vill ha. Spelet må bara vara en generation gammal men som vi vet så är det inte helt optimerat så en version som tillåter oss att uppleva spelet på PC eller på konsol i 4K/60fps är lite av en dröm och no-brainer om du frågar mig, säger han.

Jesper Norrwie föredrar att vänta på dagen Sony själva meddelar en PC-port.

– Får jag drömma och även sia i spåkulan så tror, och hoppas jag, att vi nästa år får se en remaster signerad Bluepoint till PS5 och PC och att vi året efter även får Bloodborne 2.

ShadPS4 har gjort vissa framsteg den senaste tiden. Just nu går det att köra Resident Evil: Origins Collection och Persona 5 via emulatorn. Däremot är de flesta emulationerna fortfarande i ett tidigt stadium, och spelbarheten varierar. Om du vill prova på shadPS4 kan du ladda ner den via Github.

Enligt Wccftech har emulatorer som shadPS4 potentialen att få genomslag, då de kan porta populära PS4-spel som annars inte får officiellt stöd på datorer.