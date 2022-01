Under sent åttiotal och tidigt nittiotal var korspollinering mellan spel och film något de flesta fnös åt, med all rätt. Inte minst europeiska spelutgivare skyfflade ut dåliga filmbaserade spel och de få långfilmer som baserades på TV-spel var i regel skrattretande dåliga.

Tiderna har förändrats något och spel baserade på filmer har i regel blivit betydligt bättre. Vi har även fått se hyffsade försök att göra film om spel och detta blir temat för veckans quiz.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i en quiz.

Vad skulle du vilja se ett quiz om nästa gång? Hör av dig i kommentarerna samtidigt som du delar ditt resultat!