Nvidia förbättrar uppskalningen i Shield TV

I slutet av oktober år 2019 lanserade Nvidia nya modeller av företagets mediacenter-produkter Shield TV. Utöver systemkretsen Tegra X1+, en något förfinad version av kretsen i föregångarna, och stöd för Dolby Vision HDR och HDR10, kom 2019 års modeller även med ny design. Den tubformade standardversionen sällskapades av den kilformade Shield TV Pro.

Den stora nyheten var dock enheternas förmåga att skala upp mediainnehåll till 4K-upplösning. Då erbjöds uppskalning från 720p och 1080p till 4K med Nvidias AI-algoritmer. I samband med att företaget firar den 25:e uppdateringen av Shield-familjen introducerar Nvidia nu fler möjligheter för uppskalning. Nyheterna inkluderar uppskalning av videomaterial i 360p och 1440p till 4K.

Med 2019 års Shield TV Pro blir det också möjligt att utföra uppskalningen på videoinnehåll med 60 FPS, en trevlig nyhet för sportfantaster. Utöver detta utökas även anpassningen av fjärrkontrollen för 2019 års Shield TV-enheter. Menyknappen kan nu anpassas där användaren kan välja mellan 25 olika funktioner, och dessa kan aktiveras antingen genom dubbla tryck eller långa tryck på menyknappen.

Dessa tillägg gäller även om du köpt den nya fjärrkontrollen till äldre Shield TV-modeller. Fjärrstyrning av andra enheter via CEC har också förbättrats, där det bland annat blir möjligt att ändra ljudvolym på digitala projektorer även när Shield TV-enheten inte används. Fjärrkontrollen kan nu också användas över infraröd kommunikation (IR) för att styra TV-apparater, förstärkare och soundbar-enheter.

Till sist meddelar Nvidia också goda nyheter för filmnördar, då äldre Shield TV av 2015 och 2017 års upplagor får möjligheten att alltid bilduppdateringen som enheten skickar ut till bildskärmen med uppdateringstakten för videoinnehållet som spelas. Utöver nyheterna i denna uppdatering meddelar Nvidia också att stöd för AI-uppskalning till 4K i 60 FPS även ska tillkomma för strömmande spel via Geforce Now. Detta tillkommer i en uppdatering av spelapplikationen under september månad år 2020.

