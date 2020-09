Id Software: "Skillnaderna mellan Xbox Series X och Series S är besvärliga"

När Microsoft till slut avtäckte den billigare modellen i nästa generations Xbox-konsoler, Series S, möttes dess häpnadsväckande låga pris av ett positivt mottagande. Inledningsvis föreföll det som att Series S till största del matchar storebror Series X utöver en nedskalad grafikdel, men när Microsoft senare publicerade mer detaljerade specifikationer visade det sig att skillnaderna går djupare än så.

En av de största skillnaderna utöver grafikdelen är att systemets segmenterade primärminne erbjuder väsentligt lägre bandbredd ställt mot motsvarigheterna i Series X. Där storebror har 16 GB GDDR6-minne segmenterat i 10 GB snabbt minne och 6 GB långsammare minne har Series S istället 8 GB snabbt minne och 2 GB långsamt. Bandbredden för den långsamma delen mäter med Series X in på 336 GB/s, och tar ett rejält skutt ned till 56 GB/s med Series S. Denna skillnad är enligt Axel Gneting, spelmotorprogrammerare för studion Id Software, ett bekymmer för utvecklare.

Also "it always scaled on PC" is nonsense. Every AAA game in the past decade or so has their assets made once so they run on min spec. Increasing sample counts a bit here and there for high settings isn't what you could truly have done with more power. Min spec matters.