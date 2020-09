Xbox All Access får svenska priser – spelkonsol och Game Pass i ett paket

Den kommande generationens spelkonsoler må ha blivit billigare än många väntat sig, men priset om 3 595 kronor för Xbox Series S och 5 695 kronor för Xbox Series X kan ändå vara utom räckhåll för vissa hushåll. Den som inte är villig att investera så mycket på en gång har dock möjligheten att istället betala av spelkonsolerna via prenumerationsmodellen Xbox All Access som är exklusiv för butikskedjan Elgiganten.

Det handlar om en form av avbetalning där kunden betalar en avgift under en period om 24 månader. Microsoft förvånar även här med prissättningen då totalkostnaden för båda Microsoft-spelkonsoler med avbetalning blir mindre än deras fullpris, rapporterar FZ. Med Xbox Series X blir prenumerationsavgiften 370 kronor per månad, vilket också inkluderar Game Pass Ultimate-prenumerationen som normalt sett kostar 135 kronor per månad.

Det ger en total kostnad om 8 880 kronor för en Xbox Series X som del av Xbox Total Access, att jämföra med de 8 935 kronor spelkonsolen och 24 månaders medlemskap i Xbox Game Pass Ultimate skulle kosta. Med lillasyskonet Xbox Series S blir månadskostnaden istället 284 kronor, vilket över 24 månader ger en totalkostnad om 6 816 kronor. Det kan jämföras med de 6 835 kronor en Xbox Series S och 24 månaders Game Pass Ultimate-abonnemang kostar.

Värt att notera är att erbjudanden endast kan tecknas i Elgigantens fysiska butiker. Förhandsbokningar av Xbox Series X och Series S kan däremot göras i Elgigantens webbutik, med start i morgon den 22 september klockan 09.00.

Kan du tänka dig att köpa en spelkonsol på avbetalning? Om du redan bestämt dig för en Playstation 5, skulle du vilja se att Sony anammar en liknande affärsmodell?