Samsung höll sent igår sitt event First Look, en förhandstitt på vad bolaget tänkt visa upp under nästa veckas virtuella CES-mässa. På TV-fronten vill bolaget givetvis inte göra sämre ifrån sig än ärkerivalerna tillika landsmännen LG, men något oväntat börjar Samsung sitt pressmeddelande med att tala om ökad miljömedvetenhet.

Från och med år 2021 menar Samsung att en större andel återvunnen plast kommer fasas in i bolagets TV-utbud, samtidigt som de aktivt kommer verka för att sänka produkternas strömförbrukning. Även oljebaserad färg på produktkartonger kommer minimeras, och en ny produkt som ligger i linje med denna filosofi, Neo QLED Lifestyle Remote, lanseras.

TV-mässigt för CES med sig lanseringen av produktserien Neo QLED – som namnet till trots nyttjar bakgrundsbelysning av Mini LED-typ. Till en början kommer Neo QLED-modeller förbehållas bolagets finaste modeller med upplösningarna 4K respektive 8K under modellnamnen QN90A respektive QN900A. Färgddjupet tar samtidigt klivet upp till 12 bitar, eller 4 096 steg.

De nya modellerna utrustas även med en ny processor vid namn Neo Quantum Processor. Samsung hävdar att denna stödjer 16 olika AI-modeller för uppskalning, något som ska innebära en "optimal" bildupplevelse i upplösningarna 4K eller 8K "oavsett kvalitet på källmaterial". Även formspråket får en uppdatering med tunna ramar, döpt Infinity One Design.

Förutom Neo QLED-serien som nyttjar bakgrundsbelysning av Mini LED-typ passar Samsung även på att introducera en separat produktserie bestående av gigantiska TV – vid namn Micro LED. Här blir storlekarna 99 och 110 tum med 24 miljoner ljuskällor per panel. Dessa två modeller säljstartas tillsammans med Neo QLED under början av året, med mindre Micro LED-modeller på gång senare under året.

Bolagets Lifestyle-serie berikas av nya, tunnare varianter av The Frame, som nu är hälften så tjock som tidigare, och får fem nya färgalternativ till dess ram, i två utföranden. Hit hör även tidigare nämnda fjärrkontrollen Neo QLED Lifestyle Remote, som är tillverkad av 24 procent återvunnen plast och drivs av solceller, alternativt laddas via USB Type-C i länder där ljus inte finns att tillgå.

Vidare information gällande priser och tillgänglighet för Neo QLED-serien väntas under nästa vecka då den skarpa versionen av CES-mässan går av stapeln.

