Nvidia erbjuder en ny generativ AI för dig som äger ett RTX-grafikkort. Chat with RTX är en helt textbaserad chattbot som körs i din dator, via AI-kretsarna i ett RTX-grafikkort. Chattboten svarar på olika frågor med information från en databas som Nvidia matat in i AI:n. Chat with RTX skiljer sig från andra chattbotar då den kan skräddarsys efter dina behov.

Det ska gå att mata in videos från Youtube som AI:n sedan kan summera och även ladda upp filer till den direkt från din dator, i .pdf, .txt och .doc-format.

Vissa användare har dock märkt att chattboten har enklare för vissa samtalsämnen än andra. Chattboten kan enkelt förklara hur tekniska system fungerar. Samtidigt har den svårare att förklara vad ett djur är eller återge historiska händelser.

För att kunna installera och köra betaversionen behöver du Windows 10 eller 11 som operativsystem, samt ett grafikkort från antingen RTX 30- eller 40-serien. Chattboten behöver minst 8 GB i grafikminne och 35 GB i ledigt lagringsutrymme för att installeras.

Har du prövat den nya chattboten?