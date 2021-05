Att välja rätt moderkort är inte det enklaste när det är dags att bygga eller uppgradera en dator. Visserligen har oftast processor valts ut först, något som dock inte begränsar urvalet nämnvärt gällande vilka kompatibla styrkretsar och moderkort som går att välja mellan.

Preferenserna skiljer stort från person till person där allt från budget till estetik, anslutningar, strömförsörjning och budget spelar in. Vad som är den perfekta avvägningen mellan alla parametrar är högst individuellt. Själv tittar jag idag huvudsakligen på två parametrar; estetik och överklockningspotential.

NZXT är fortfarande förhållandevis nya på moderkortsmarknaden och gjorde sitt intåg med Z370-kretsen och i höstas testade jag deras Z490-bräda. Nu har de först första gången gett sig i kast med ett moderkort för det röda laget, något som är svårt att stå emot som testpilot.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Björn Höjing Burle Användarnamn: @Deriveh

Registrerad: 2014

Plats: Ängelholm

Specialitet: Moddning och datorbygge Björn är en tvättäkta datorentusiast som besökt SweClockers i många år, men det var först 2017 som han på allvar började skriva i forumet. Han är en av de allra flitigaste testpiloterna och blev till och med utnämnd till "årets testpilot" under SweClockers jubileumsfirande i Stockholm. Utöver att testa och experimentera med de senaste datorprodukterna är Björn en flitig moddare med flera välbesökta byggen i galleriet. Han arbetar dessutom med att utveckla ett chassi som går att hänga på väggen. I övrigt arbetar han inom äldreomsorgen och är i grunden utbildad sjuksköterska. Ni hittar honom i SweClockers forum samt på Discord i Warzone- och moddningskanalerna. ► Läs mer om SweClockers testpiloter Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av NZXT som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer: NZXT N7 B550

Egenskap Värde Model NZXT N7 B550 Styrkrets B550 CPU-stöd AMD Ryzen 3000 "Matisse

AMD Ryzen 4000 "Picasso"

AMD Ryzen 5000 "Vermeer" Socket AMD AM4 Minne 4 × DIMM, Max 128 GB, DDR4 Nätverk Realtek RTL8125BG 2.5G LAN Trådlöst Intel Dual Band Wireless-AX210 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2 Ljud Realtek ALC1220 Codex, 8-kanals högdefinitionsljud, 32-bit/192KHz DAC Nichicon Fine Gold Series ljud kapacitorer Expansionsplatser 2 × PCI Express x16 (Gen4 x16 och Gen3 x4)

2 × PCI Express 3.0 x1 Extern I/O (Baksidan) 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

4 × USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C

2 × USB 2.0 Type-A

1 × HDMI

1 × 2x2-antenn för Wifi

1 × Clear CMOS-knapp

1 × BIOS-återställningsknapp

1 × LAN (RJ45)

1 × Optisk S/PDIF ut

1 × 5.1 kanals ljudutgångar Intern I/O 1 x 4-pin CPU_FAN-kontakt

1 × 4-pin AIO_PUMP-kontakt

5 × 4-pin SYS_FAN-kontakter

1 × 5V adresserbar RGB LED-kontakt

1 × 12V RGB LED-kontakt

3 × USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen2

1 × USB 3.2 Gen2 för frontpanel (för USB Type-C)

6 × SATA 6 Gb/s

1 × M.2 Socket 3, M-nyckel, PCI Express 4.0 x4 läge & SATA läge, typ 2242/2260/2280

1 × M.2 Socket 3, M-nyckel, PCI Express 3.0 x2 läge endast, typ 2242/2260/2280

1 × M.2 Socket 1 med E nyckel, för trådlösa kort (Används)

1 × Startknapp

1 × Återställningsknapp

Extreme Memory Profile (XMP)

AMD Quad CrossfireX och CrossfireX[

RAID 0/1/5/10 Pris 2 699 kronor

Precis som föregångaren anländer NZXT N7 B550 i en vit och lila kartong med en bild av moderkortets vita dito på framsidan. På sidan sitter där en klisterlapp som tydligt markerar att kartongen innehåller dess svarta motsvarighet. Med ytterhöljet av återfinns en brun wellpapps kartong där moderkortet vilar i en ESD-påse omgärdad av mjuk skumplast.

Med moderkortet följer även två stycken antenner för Wifi, fyra stycken SATA-kablar, varav två vinklade och två raka, två stycken skruvar för M.2-enheterns infästning samt en manual. Här har inte NZXT ändrat på sitt tillvägagångssätt utan köra sin utvecklingsbara variant, vilket jag återigen vill påpeka är en avsevärt mycket sämre lösning än de manualer i det klassiska bokformatet.

Nu glömmer vi manualen och ger oss in på huvudpersonen, moderkortet. Precis som tidigare är det en skönhet som träder fram ur paketet. Precis som sin föregången nästintill helt täckt i täckplåtar ger det en väldigt ren och vacker estetik. Diskret tryckta loggor och en helt matt svart finish gör moderkortet riktigt stilrent. Utseendemässigt är det exakt samma moderkort som N7 Z490.

Täckplåtarna över anslutningarna för M.2-enheterna är mycket enkla att ta då de är fästs med hjälp av magneter. Hela höljet i sin tur är fäst med skruvar på baksidan och är enkel att ta av och på när väl skruvarna är lossade. Den här lösningen gör det enkelt för den som vill byta färg på sitt moderkort att lätta montera av samtliga plåtar, måla om och få på dem igen utan att riskera att få färg på komponenter eller känsliga anslutningar.

Det enda negativa med täckplåtarna är just de två som täcker M.2-anslutningarna. Här återfinns inga kylflänsar för M.2-enheter. Då M.2-enheter lätt blir väldigt varma och snabbt sänker sin hastighet vid höga temperaturer hade det varit ett smart val att bygga in kylflänsar i det här täckplåtarna för att minska den risken. Helt klart en utvecklingspotential för NZXT att titta vidare på.

NZXT fortsätter att leverera i form av funktioner med en uppsjö av fläktkanaler, Wifi 6, fyra RGB-kanaler för belysning, dubbla USB 3.2-anslutningar för frontpanelen, USB Type-C, hela 6 stycken SATA-anslutningar samt start- och reset-knapp direkt på moderkortet. En annan trevlig funktion som finns på B550-modellen är en BIOS Flashback-knapp som återställer ditt BIOS om du verkligen lyckats röra till det där inne.

Ser vi närmre på RGB-kanalerna upptäcker vi att två av dem är vigda åt NZXT:s egen CAM-lösning. Det betyder att om du använder dig av NZXT:s fläktar och RGB-slingor behöver du ingen separat kontroller för detta utan du kan koppla dem direkt till dessa två anslutningarna på moderkortet. Något som både sparar plats och minimerar antalet kablar att hantera. Är det nu att andra fläktar eller RGB-slingor används finns där även en 12V och en 5V-anslutning för RGB-slingor.

Vi förflyttar oss till strömförsörjningen av processorn och finner precis som på föregångaren 8+4-pins kontakter, ett i mitt tycke märkligt val. En 8-pin räcker dock väl för att driva processorer idag och den extra 4-pinnaren är tänkt för överklockning. Här är föredrar jag personligen att ha två stycken 8-pins kontakter istället. Men med läxan lärd från sist har jag sett till att ha även en 4-pins kabel att tillgå.

För testpiloten kommer moderkortet att användas i ett vattenkylt system för processorn och här följer specifikationerna. Systemet är ett riktigt Frankensteins monster bygge med återanvända rör från tidigare byggen och ett ihop plock av vattenkylningskomponenter.

Överklockning och testsystem

Testsystem Frankensteins kråka Moderkort NZXT N7 B550 CPU AMD Ryzen 7 5800X Minne 2 × 8 GB - G.Skill Trident Z 3600 MHz CL 16 Lagring Samsung 960 EVO Plus 500 GB M.2 GPU MSI Geforce RTX 3080 Gaming X Trio PSU NZXT C850 Chassi Creative Solutions For Gamers – White Crow (Prototyp 1) Kylning Thermaltake Pacific W5 CPU block med EK PE 240 mm-radiator Creative Solutions For Gamers distributionsplatta Phobya 150mm reservoar

BIOS och överklockning

Det första jag gör när jag har fått hem ett nytt moderkort är att kasta mig in i BIOS för att se hur det ser ut. Då jag gärna överklockar både processor och minnen spenderar jag en hel del tid här och ett enkelt gränssnitt kan spara mycket tid i samband med överklockning.

Här får jag en smärre shock när jag kommer in. Det är det mest avskalade BIOS jag sett på många år och efter att ha tittat runt lite snabbt är jag osäker på om det är en katastrof eller ett genidrag. Men efter när jag väl gett mig in på att överklockningen upptäcker jag till min stora glädje flera positiva aspekter.

Först och främst vill jag prata om hjälptexter i BIOS. Det är inte helt ovanligt att hitta hjälptexter som i själva verket inte är hjälptexter. Till exempel kan en inställning som heter BLCK ha en beskrivning som säger "This setting changes the BLCK". Inte särskilt hjälpsamt. Här sticker NZXT ut med hjälptexter som faktiskt förklarar vad en inställning gör vilket är helt underbart.

Nästa positiva upptäckt är överklockningsprofiler, där finns möjlighet att spara ner flera stycken profiler och det bästa av allt är att de återfinns direkt under samma flik som själva överklocknings inställningarna. Inte två-tre knappval in tre flikar bort. För någon som spenderar mycket tid i BIOS gör en sådan här liten detalj stor skillnad i tidsbesparing.

För att summera är det ett mycket enkelt BIOS som ger dig alla nödvändiga inställningar enkelt åtkomligt. Alltså, en flipp och inte en flopp. Bra jobbat NZXT.

NZXT CAM - Medföljande mjukvara

NZXT har som de flesta andra tillverkare sin egen mjukvara för att kontrollera sitt ekosystem av produkter. Från CAM går det att styra överklockning, RGB-slingor, fläktar, AIO-kylare, kompatibla ljudkällor samt kompatibla digitala nätaggregat. Mjukvaran övervakar även allt från klockfrekvenser till fläkt och eventuella pumphastigheter.

Tyvärr är det inte helt självklart hur och var du kommer åt alla inställningar i mjukvaran, i vart fall inte för mig. Till exempel tog det mig någon minut innan jag förstod att jag var tvungen att klicka på själva namnet på fläkten för att få upp kurvan på den. Det räckte inte att välja Custom i rullistan.

Det går även att ställa in flera olika profiler i mjukvaran för allt från fläktar till belysning och spelöverläggningsmenyer som kan visa bilder per sekund, processor temperatur, grafikkortstemperatur, systemtid och allt möjligt annat smått och gott.

Mjukvaran i sig äter upp cirka 200 MB av mitt primärminne, vilket utifrån min erfarenhet placerar den någonstans i den mindre tungdrivna halvan av medföljande mjukvara från olika tillverkare.

Sammanfattning

NZXT N7 B550 är kort och gott ett riktigt trevligt moderkort. Det finns gott om kanaler och anslutningar både för fläktar, RGB-slingor, USB-enheter och SATA-diskar. Det håller även en hög byggkvalitet och levererar precis vad de ska. Till på köpet är ett föredömligt gränssnitt för BIOS med riktiga hjälptexter och smart placerade menyer.

Där är bara två punkter som jag har att anmärka på och den ena är den hopplösa utfällbara manualen i kartformat. Helt hopplös i mitt tycke. Den andra punkten är avsaknaden av kylflänsar för M.2-enheter, jag är högst osäker på där går in M.2-enheter med förinstallerad kylfläns eller tredje-parts kylflänsar under täckplåtarna.

NZXT har spottat upp sig ett hack sedan jag testade deras Z490-dito, dock räcker det inte hela vägen fram. Därför får NZXT känna sig snuvade på guldpokalen och hålla till godo med silver. Kort och gott är det helt klart en rekommendation från min sida.

Fördelar

Snyggt och stilrent

Bra byggkvalitet

Många fläktkanaler

Många RGB LED-kanaler

Inbyggd NZXT CAM kontroll

Gott om anslutningar

Lätt att överklocka

Enkelt och tydligt BIOS gränssnitt

Riktiga hjälptexter i BIOS

Nackdelar

Otymplig manual

Avsaknad av kylflänsar vid M.2-anslutningarna

Bästa pris på NZXT N7 B550