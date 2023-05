Det är ändå rätt kul att spela. Att sätta sig framför skärmen, dubbelklicka på genvägen på skrivbordet och sedan bränna gummi på gator, puckla på horder av demoner eller skjuta på saker med nära och kära är verkligen en fröjd. Denna fröjdefulla känsla är något som blir allt mer ovanlig, speciellt när det kommer till stora släpp på PC. Vad är det som händer egentligen?

Hittills har 2023 erbjudit riktigt trevliga releaser, men PC-spelare har dragit det korta strået varje gång: Dåligt optimerade spel som gör att även de mest kraftfulla datorerna går på knäna och ofta uppstår det fler buggar än vad konsolspelare får uppleva.

Bara de senaste veckorna har stora titlar som Redfall och Star Wars Jedi: Survivor släppts med undermålig PC-prestanda. När Playstation Studio äntligen lanserade The Last of Us till PC såg det likadant ut. Dead Space och Forspoken lämnade också en hel del att önska på prestandafronten.

Betyder det att det skett någon förändring? Lanseringarna 2023 säger nej.

Listan med stora spellanseringar som inte håller måttet kan göras lång, men frekvensen har trappats upp rejält på sistone. Det har skojats om att spel släpps i ett betastadie och fixas efter lansering när spelarna agerat utvecklarnas kvalitetskontroll. Ofta följs dessa undermåliga spelsläpp av att EA, Ubisoft, Microsoft eller annan valfri speljätte skickar ut ett officiellt uttalande om hur mycket de ber om ursäkt för situationen och att de lyssnar på spelarna. Betyder det att det skett någon förändring? Lanseringarna 2023 säger nej.

Problemen gick att lösa själv förr

En av tjusningarna med PC-spelande har länge varit problemlösning. Är det något som strular i spelet söker du dig till lösningen på diverse forum, eller försöker lista ut någon lösning som får spelet att fungera som det ska. Detta har dock blivit mer problematiskt då bekymren flyttats från användarnas burkar till själva spelen. Oavsett om du gjort allt rätt uppstår problem som är utom din kontroll.

PC Master Race yttras jämt och ständigt när det pratas om var det är bäst att uppleva spel. PC-spelare har alltid setts som gräddhyllan bland spelare då de inte bara kan få en tjusigare upplevelse, utan även få mer kontroll över spelen med ytterligare inställningsalternativ. Dyrare komponenter med mer kräm ger en visuellt bättre upplevelse, men med den senaste tidens strul känns det som att konsolspelare har fler fördelar. Mer specifikt att spelen faktiskt rullar som utlovat.

Men vem bär skulden? Utvecklarna som inte levererar spel som håller måttet? Distributörerna som håller för hårda deadlines som inte kan hållas? Spelarna som köper spel och med plånboken visar att det är okej att lansera trasiga spel? Alla?

PC-version börjar bli svårmotiverat

Oavsett börjar läget bli så illa på PC-fronten att det börjar försvinna motiveringar att köra PC-version före konsolversioner, eller att börja använda molnspelstjänster. Och utöver prestandaproblem svider det extra i kombination med att specifikationskraven börjar skjuta i höjden. Hur längre kommer det ens räcka med 8 GB VRAM, egentligen?

Vem som bär skulden är egentligen irrelevant. Det är lösningarna som är viktiga. Det är tråkigt när spel försenas, men det kanske är dags för speljättar att släppa sargen och skjuta upp släpp när det är tydligt att saker går rakt åt fanders. Rocksteady var exemplariska och stoppade höstens lansering av Suicide Squad efter släpp av gameplay, och evigt uppskjutna Starfield behöver vi väl inte ens nämna.

Visst, spelet kanske är nästa No Man’s Sky som förbättrats varannan månad sedan lanseringen, men risken är större att det blir ett Cyberpunk 2077 där inte bara spelet ifrågasätts, utan även spelstudions förmåga att någonsin göra ett bra spel. Ett annat alternativ är att köra omfattande betatest innan release, men det är svårt att göra med single player-upplevelser.

Vad som än händer hoppas jag att detta endast är en temporär svacka. Att spela stora PC-titlar på releasedagen utan att behöva fundera om gräset verkligen är grönare på denna sida vore sannerligen trevligt. Låt inte glansdagarna för PC Master Race vara förbi.