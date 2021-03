Sydkoreanska LG har likt den inhemska konkurrenten många strängar på sin lyra. Bland dess produkter under LG Electronics återfinns det bolaget kanske är bäst kända för, nämligen TV-apparater med OLED-paneler, men även bildskärmar och smarta enheter såsom mobiltelefoner. Just bolagets division för mobiltelefoner har under en längre tid varit ett sorgebarn och under årets inledning meddelades att "allt är möjligt" gällande dess framtid.

Sedan dess uppges bolaget ha varit i samtal med bilkoncernen Volkswagen såväl som den vietnamesiska fordonstillverkaren Vingroup om en eventuell avyttring. Nu rapporterar den koreanska tidningen DongA Ilbo enligt Livemint att förhandlingarna gått på grund – till den grad att LG uppges finna det mer rimligt att lägga ned verksamheten.

Rapporten följer tidigare uppgifter om att LG till följd av kretsbrist och svag efterfrågan har valt att skjuta på lanseringen av årets telefoner på obestämd tid. Även utvecklingen av en kommersiell modell med ihoprullbar skärm uppges ha avslutats i förtid, till följd av vikande försäljning under 2020 års avslutande kvartal.

Av LG Electronics årsrapport går att utläsa att bolaget genomgått ett rekordår, där vinsten för 2020 års fjärde kvartal var 539 procent högre än föregående år med drygt 580 miljarder USD. Till dessa siffror bidrog dock främst vitvaror i premiumsegmentet, OLED-TV samt stark försäljning till bilbranschen – medan bolagets mobildivision pekas ut som det svarta fåret i LG-familjen.

Exakt vad som sker med LG:s mobildivision framöver återstår att se – men en komplett nedläggning där bolaget behåller sina immateriella rättigheter för inbakning i produkter ämnade för bilindustrin är ett reellt alternativ.

