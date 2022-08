Under sin senaste kvartalsrapport utlovade AMD att bolagets nya processorfamilj Ryzen 7000 håller tidsplanen och ska lanseras som senast under september månad. Exakt datum för lanseringen är dock inte officiell, även om det cirkulerar obekräftade uppgifter kring en utrullning i antingen mitten eller slutet av september. Innan lanseringen väntas dock företaget hålla ett evenemang under vilket de avtäcker de nya produkterna – ett evenemang som ryktats gå av stapeln den 30 augusti.

Detta rykte visar sig nu stämma när AMD officiellt avtäcker evenemanget "together we advance_PCs". Under evenemanget kommer bland annat bolagets VD Lisa Su och teknikchefen Mark Papermaster att hålla hov om nästa generations Ryzen-processorer samt den tillhörande AM5-plattformen med de ackompanjerande teknikerna DDR5 och PCI Express 5.0. Baserat på bolagets tidigare evenemang av denna typ kommer vi med största sannolikhet få en försmak av prestandan hos de nya processorerna och eventuellt även en prisbild kring produkterna.

AMD:s evenemang "together we advance_PCs" livesänds på bolagets Youtube-kanal den 29 augusti klockan 19:00 östamerikansk tid, vilket för oss i Sverige innebär 01:00 på natten den 30 augusti.

Tänker du offra sömnen för att lyssna på Dr. Su:s ljuva stämma?