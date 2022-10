Inledning

LG Ultragear 32GQ950 är en 32 tum stor 4K UHD-monitor som har egenskaper från LG:s spelinriktade serie Ultragear, men det som är extra intressant för denna modellen är stödet för 160 Hz (överklockat) och att den innehåller en teknik som LG kallar för Advanced True Wide polarizer (ATW). Just ATW ska bidra till att panelen har bättre färgkorrekthet i vinkel samt mer omfattande färgomfång.

Priset skvallrar om att det är en premium-spelskärm det handlar om och det återstår att se om LG kan leva upp till den känslan. Häng med så får ni veta mer.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Daniel Ördén Användarnamn: @Dinoman

Registrerad: 2004

Plats: Älmhult Daniel är en datorentusiast som byggde sin första dator när han var 14 år gammal för sommarjobbspengarna. I det bygget var en AMD Thunderbird 1400 central, han lyckades överklocka den med hjälp av alla duktiga människor på Sweclockers Forum! Därmed började resan. Han har hängt med Sweclockers genom åren mer eller mindre aktiv men alltid närvarande och sedan ett antal år tillbaka så är han numera Testpilot som han anser vara en stor ära och ett kul äventyr. I övrigt arbetar han som produktägare och ansvarar för ett antal interna IT-lösningar på ett multi-nationellt svenskt möbelföretag. Ni finner honom främst i forumet. ► Läs mer om SweClockers testpiloter Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av LG som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Egenskap Värde Bildskärmsstorlek 32 tum Panelteknik IPS (ATW) Upplösning 3 840 × 2 160 pixlar Bildskärmsformat 16:9 Välvd Nej Färgdjup 10 bitar (8-bit med halvtonsmönster) HDR VESA Display HDR 1000 Responstid 1 ms (GtG) Max. uppdateringsfrekvens 144 Hz (160 Hz överklockat) Bakgrundsbelysning WLED (Kantbelyst, 32 zoner local dimming) Kontrastförhållande (statiskt) 1 000:1 Ljusstyrka (typisk) 450 cd/m² Ljusstyrka (max) 1 000 cd/m² Pixeltäthet 140 ppi Adaptiv Synkronisering Freesync Premium Pro

G-Sync Compatible VRR-uppdateringsintervall HDMI 2.1 (48–144 Hz)

Displayport 1.4 (48–160 Hz) Anslutningar 1× Displayport 1.4 (DSC)

2× HDMI 2.1

1× USB-hubb A/B

2× USB Type-A 3.0

1× hörlursanslutning 3,5 mm (ut) VESA-fäste Ja, 100 × 100 mm Pris vid publicering 14 954 kronor Aktuellt pris

LG Ultragear 32GQ950 är baserad på en Nano-IPS panel med ATW-polarisering, vilket ger en imponerande bredd när det kommer till färgrymd och betraktningsvinklar. Mer om det nedan. Vidare så är det 4K UHD eller 3 840 × 2 160 pixlar över 31,5 tum.

Den maximala uppdateringsfrekvensen ligger på 144 Hz eller 160 Hz med hjälp av Display Stream Compression (DSC), men då är det via Displayport 1.4 och med ett grafikkort som stödjer detta, vilket är "Turing" (Geforce RTX 2000-serien) i Nvidias fall, när det gäller AMD så hittade jag ingen pålitlig information gällande detta.

Vidare handlar det om äkta 8-bitars panel som simulerar 10-bitar via halvtonsmönster, skärmen klarar upp till 1 000 cd/m² i HDR-läge, men i SDR handlar det om en maximal ljusstyrka runt 450 cd/m². Skärmen är kantbelyst via 32 zoner. I detta fall är det i överkant och underkant som ljuskällorna sitter. Alla ljuskällor kan tändas och släckas individuellt för att förbättra kontrastförhållandet. Detta är mer en teori än praktik, vilket jag går igenom mer nedan.

Skärmen stödjer 120 Hz över HDMI vilket gör att den är kompatibel med dessa lägen för Xbox Series X och Playstation 5 samt variabel uppdateringsfrekvens. Detta är stöds även till PC via HDMI eller Displayport 1.4. Den har dubbla USB Type-A 3.0 men saknar helt kontakt för USB Type-C vilket är synd.

Design och funktion

Framifrån är denna modell som så många andra bildskärmar där ute en rätt slätstruken historia. Jag ser inte detta nödvändigtvis som något negativt då det gör att den smälter in i de flesta miljöer och ger inte ett direkt intryck av att vara exklusivt avsedd för den välbeställde PC- eller konsolspelaren.

LG själva påstår slimmade kanter som skall ge intrycket av en så kallad ramlös design, men som med många av LG:s konkurrenter är det mest bara en optisk illusion. Det kan se så ut i avstängt läge men eftersom det löper en cirka 5 mm tjock kant runt sidorna och övre delen av skärmen får jag inte direkt det intrycket när skärmen är på. Nedre delen har en något tjockare plastkant där Ultragear-logotypen pryder mitten.

Baksidan av skärmen är betydligt mer intressant. Här händer det lite mer i form av LG:s Ultragear-logotyp samt en utstickande panel som har två stycken LED-ränder som löper vertikalt, och dessa kan återge ett magiskt ljus i vilken färgnyans som så önskas. Lite mer känsla av att detta är en spelskärm får jag nog allt av baksidan. Jag gillar dock att LG har en återhållsam inställning när det kommer till sin design av bildskärmar. Vissa konkurrenter kan ha en tendens att vara lite vildare i sin formgivning.

Jag tyckte mönstret som är präglat på baksidan var nästan på gränsen till hypnotiserande. Det ger lite exklusiv-handväskekänsla och kanske är det just det som är tanken? Det är trots allt en bildskärm som kostar norr om 15 000 kronor vid lansering.

När det kommer till stativet och dess funktioner går det mesta att genomföra. Höjd, vinkel och rotering 90-grader är vad som erbjuds, men av någon oklar anledning så går det inte att vrida skärmen åt sidorna. Jag trodde först att att den bara var seg och tog i ganska rejält men konstaterade till slut att det inte går. Väldigt märkligt och ett minus på skärm i denna prisklassen.

I övrigt är stativet samma design som många andra Ultragear-modeller, vilket också innebär att den äter rätt mycket skrivbordsyta bakom bildskärmen. Det kan vara värt att ha i åtanke beroende på hur det ser ut hemma hos dig. Annars upplevs den som relativt stabil men eftersom det är en stor och tung panel skakar den märkbart om man råkar slå till skrivbordet eller skärmen.

Skulle inte stativet vara tillfredsställande går det att montera LG 32GQ950 på ett tredjepartstativ eller annat bildskärmsfäste, med hjälpa av VESA 100 × 100 mm.

Sist men inte minst vänder jag blicken åt hur kontakterna är placerade. LG har en fäbless för att ha kontakterna direkt utstickande från baksidan. Visserligen är de försänkta i en liten brunn men tittar vi på en Displayport-kabel till exempel, är den ofta rejält tjock och sticker ut en bra bit utanför brunnen. Jag förutspår att det är en och annan som kan reta sig på detta om man vill montera den här monitorn på en vägg eller liknande. Jag tycker det är en bättre lösning att ha kontakterna löpandes längs undersidan av bildskärmen, men smaken är som baken.

On-screen display (OSD)

När det kommer till kontroll av funktionerna av en bildskärm kan det verkligen vara stor skillnad mellan tillverkare, men just LG är generellt rätt vassa på detta. Först och främst styrs menyn med hjälp av en styrspak, helt klart föredömligt. Vidare är menyn intuitiv och enkel att manövrera i och väldigt responsiv. Toppenbetyg helt enkelt, och jag hade önskat att fler tillverkare följer LG:s goda exempel här.

LG:s OSD ger en snabb överblick över vilka funktioner som är aktiva, till exempel om HDR är påslaget eller adaptiv synkronisering. I övrigt så är allting logiskt uppställt och det finns många bra funktioner och inställningar som kan göras.

Det mesta finns som nuförtiden är i princip standard på spelskärmar. Till exempel olika förinställda lägen för spelande, där skärmen mixtrar med kontrast, ljusstyrka och färger. Detta använder jag aldrig, oavsett spelskärm.

Skärmen går som bekant att överklocka, vilket då ställer om panelen från 144 Hz i maximal uppdateringsfrekvens till 160 Hz. Detta kräver Displayport 1.4 (DSC). Det går också att ställa in responstider. LG har inget marknadsföringsnamn för detta utan kallar det i menysystemet just vad det är – uppfriskande. Det finns fyra lägen: Off, Normal, Fast och Faster.

Bildinställningarna är riktigt imponerande och det går att justera in i minsta detalj. Inte bara via röd, grön och blå, utan LG erbjuder också finjustering av färgmättnad och nyans av sex olika färger: Röd, grön, blå, cyan, magenta och gul. Detta är mycket bra och gör att det går att kalibrera LG 32GQ950 på ett väldigt granulärt och professionellt sätt, förutsatt att rätt hårdvara används för att hjälpa till såklart, såsom en Kolorimeter.

Bildegenskaper

Låt mig börja såhär, den här skärmen är riktigt bra. Färgomfånget är imponerande med nära på att vara helt kompatibel med DCI-P3 och givetvis 100 procent kompatibel med sRGB. Detta talar för en bildskärm som må vara riktad till oss PC-spelare, men som kan fungera utmärkt till mer seriöst foto- eller videoarbete. Det ger också en garanti för att du kan uppleva film, bild och spel på det sätt som skaparna hade tänkt sig det.

Min testmetodik är ganska enkel. Jag använder mig av en Datacolor Spyderx Pro kolorimeter med dess medföljande mjukvara. För att mäta färgkorrektheten använder jag mig av mjukvara kallad Displaycal 3.8. Okalibrerat betyder att jag inte ändrat någon inställning vilket innebär att det är den upplevelsen som du kan förvänta dig direkt ur lådan. Kalibrerat är när jag har använt hårdvara och mjukvara för att justera så att bilden blir så nära trogen sRGB, Gamma 2,2 med 6500 K som vitpunkt.

Röd triangel är uppmätt resultat

Grön triangel är sRGB

Lila triangel är Adobe RGB

Blå triangel är DCI-P3

Orange triangel är NTSC

Vad som är mest imponerande för mig är hur bra LG Ultragear 32GQ950 presterar direkt från fabrik. LG nämner på sin hemsida att de fabrikskalibrerar dessa modellerna och det märks på resultatet ovan. SRGB är 100 procent kompatibelt och mer därtill, DCI-P3 ligger också riktigt nära med sina 98 procent. NTSC och Adobe RGB är det lite sämre med, men min kvalificerade gissning är att LG har siktat på att vara så kompatibel det går med Display-P3, vilket gjort att de offrat kompatibilitet med Adobe RGB och NTSC.

När det kommer till Gamma gör skärmen bra ifrån sig även här. Av någon anledning är den förinställd på Mode 2 men det är bara att skifta till Mode 1 för att få en nära på helt perfekt tonkurva för att matcha Gamma 2,2.

Efter kalibrering går det tyvärr inte att uppnå 100 procent kompatibilitet med DCI-P3 utan skärmen blir kvar på 98 procent. Däremot ökar omfånget till Adobe RGB från 87 till 89 procent, och detsamma gäller för NTSC där det går från 85 till 86 procent. Det är inga omvälvande förändringar direkt, men det talar främst för vilket bra jobb LG har gjort från första början.

Efter en snabb färgcheck så talar det igen för att LG faktiskt har kalibrerat denna skärmen i fabriken då den presterar riktigt bra, Det enda smolket i glädjebägaren är att vitpunkten är lite för varm, men det är verkligen hårklyveri och jag ger LG med beröm godkänt för detta resultatet.

Väl kalibrerad går saker och ting från riktigt bra till exceptionellt bra. Denna skärmen är imponerande färgkorrekt när jag väl har justerat in RGB-värdena och ljusstyrkan. Vitpunkten kommer närmare 6500 K och samtliga testade färger är väl inom CIE2000 delta-tolerans.

Uppmätt ljusstyrka, från fabrik

Ljusstyrka Vit Svärta Kontrastförhållande Vid inställning 0 16,2 cd/m² 0,04 cd/m² 380:1 Vid inställning 25 116,9 cd/m² 0,13 cd/m² 900:1 Vid inställning 50 224,6 cd/m² 0,23 cd/m² 980:1 Vid inställning 75 317,2 cd/m² 0,30 cd/m² 1050:1 Vid inställning 100 430,4 cd/m² 0,40 cd/m² 1070:1

LG utlovar en typisk ljusstyrka på 450 cd/m² när bildskärmen inte är i sitt HDR-läge. Detta stämmer ganska väl med verkligheten med en skillnad på 5 procent. Det är inget att vara upprörd över. Personligen är det inte så intressant ärligt talat, eftersom allting över 200 cd/m² är ljusstarkt nog för mina egna privata ändamål. Sitter man i en mycket ljusstark miljö, tänk stora fönster med mycket direkt solljus, så kan det vara en fördel att modellen klarar av upp till 450 cd/m².

Kontrastförhållandena är typiska för en IPS. Jag uppmätte ett maximalt kontrastförhållande på 1 070:1 vid maximal 100 Brightness i OSD. Då får man dock utstå 430 cd/m² och som jag nämner ovan är det alldeles för ljusstarkt för min egen smak.

Uppmätt ljusstyrka, kalibrerad

Ljusstyrka Vit Svärta Kontrastförhållande Vid inställning 0 15,7 cd/m² 0,04 cd/m² 360:1 Vid inställning 25 113,1 cd/m² 0,14 cd/m² 840:1 Vid inställning 50 217,4 cd/m² 0,24 cd/m² 900:1 Vid inställning 75 306,8 cd/m² 0,32 cd/m² 970:1 Vid inställning 100 416,3 cd/m² 0,42 cd/m² 990:1

Min kolorimeter, Spyderx Pro, har en liten ljussensor som mäter ljuset i rummet jag sitter i och vid normala dagsljusförhållanden (icke direkt solljus). Den rekommenderar en inställning som matchar 180 cd/m², och detta är min go-to-inställning som jag alltid kalibrerar efter. För detta exemplar motsvarar det 41 på reglaget för Brightness. Då trillar kontrastförhållandet ner strax under 1 000:1 på grund av att den maximala ljusstyrkan sjunker rätt rejält och svärtan inte riktigt hänger med på samma sätt.

Den stora nackdelen med IPS-tekniken är just svärtan och i takt med att ljusstyrkan höjs så gör också svärtan. Det är detta som gör att IPS-paneler ofta är rätt konsekventa i sitt kontrastförhållande, oberoende av hur starkt en vit punkt kan lysa.

Sist men inte minst kommer vi till en annan akilleshäl för IPS och det är hur jämn bildskärmen är över ytan. Detta test handlar inte om kvaliteten i bilden eller hur ljusstark eller ljussvag panelen är; det är enbart hur konsekvent den kan behålla ljusstyrkan över skärmytan. Om det skulle uppstå alldeles för stora variationer kan det till slut påverka kvaliteten i bilden och bli störande, beroende på hur känslig du är. LG Ultragear 32GQ950 gör ett väldigt bra jobb och inga röd zoner där den avviker utanför tolerans syns, även om det finns vissa problemområden i den högra delen av panelen.

HDR

Detta för mig osökt in på HDR. HDR handlar ju just om att uppnå en så stor skillnad mellan mörkaste och ljusaste punkt på bildskärmen. Vi upplever då effekten som allra mest dramatisk och många gånger gör detta också att en film eller effekt i spel upplevs som mycket mer naturtrogen och verklig.

För att förbättra förhållandet för en IPS och komma runt dess inneboende nackdelar har moderna skärmar oftast en teknik som kallas för local dimming, alltså att bakgrundsbelysningen i panelen tillfälligt släcks beroende på vad som visas på skärmen.

LG Ultragear 32GQ950 har så kallad kantbelyst local dimming. Detta är mest marknadsföring. Den absoluta majoriteten av bildskärmar på marknaden idag är kantbelysta. Antingen från toppen, botten, sidorna, eller en kombination av några eller alla.

Jag rekommenderar att ni går in på länken nedan för att få mer kött på benen gällande så kallad local dimming.

► https://www.rtings.com/monitor/tests/picture-quality/local-di...

Testskärmen är en av få modeller som är certifierad för VESA Display HDR 1000, vilket rent praktiskt kräver att skärmen ska klara av en maximal ljusstyrka om 1 000 cd/m² samt klara av local dimming, alltså att delar av bildskärmen kan dämpas för att uppnå riktigt höga kontrastförhållanden. Tyvärr besitter jag inte utrustningen eller kunskapen för att kunna testa skärmens HDR-kapacitet så ni får klara er med min rent subjektiva bedömning.

På bilderna ovan ser ni en någorlunda bra representation för hur bakgrundsbelysningen beter sig i HDR-läge och vad jag kan lista ut sitter LED-belysningen i botten och toppen av panelen. Eftersom LG uppger att panelen har 32 individuella ljuskällor så antar jag att det sitter 16 i toppen och 16 i botten. Tillsammans kan dessa då individuellt återge olika ljusstyrka och till och med släckas helt för att återge en effekt av högre kontrast.

Problemet med kantbelysning är att den är helt kass för ändamålet local dimming och vad LG ägnar sig åt i detta fallet är marknadsföring. Rent teoretiskt kan bildskärmen släcka olika ljuskällor, men eftersom de är så få och lyser från botten eller toppen så ser ni att det resulterar i kraftig blooming. Även om mina bilder ovan överdriver effekten något är det klart upptäckbar och kommer vara störande vid scener som dessa, där det är mörka och ljusa partier i samma bild.

Som tur var är local dimming avstängt i SDR-läge och går även att stänga av i OSD. Min rekommendation är att helt sonika stänga av detta permanent.

När det kommer till ljusa scener så presterar LG Ultragear 32GQ950 alldeles utmärkt och vid 1 000 cd/m² blir det rejält ljusstarkt. Tyvärr har jag inte utrustningen för att verifiera detta så jag kan inte mäta om panelen verkligen når upp till specifikationerna.

Spelegenskaper

Ultragear-serien av bildskärmar är som bekant riktade till oss PC-spelare men LG nöjer sig inte där utan stödjer också HDMI 2.1 med fullt stöd för 48 GB/s, vilket innebär att det går att köra 4K UHD vid 120 Hz med en konsol såsom Playstation 5.

Spelande i hög uppdateringsfrekvens introducerar eftersläp då en IPS-panel inte är blixtrande snabb. För att komma runt detta fenomen bygger tillverkarna in så kallad eftersläpsreducering.

► Ni kan läsa mer om eftersläpseducering och overdrive här.

Vad som blir uppenbart väldigt fort är att denna panelen är ruskigt snabb; vi pratar inte OLED-hastigheter men det är en snabbaste IPS-baserade bildskärmen jag har testat till dags dato. Jag föredrar Fast-läget när monitorn går i sitt 160 Hz-läge. Det ger helt klart bäst bild utan några uppenbara överskjutningar och med störande gloria-effekt.

Detta är sant ända ned till 60 Hz, men däremot kan Normal-läget vara lite bättre i vissa sammanhang vid 60 Hz. Fast-läget är klart bäst för att producera en så bra bild som möjligt i spel där uppdateringshastigheten kan variera kraftigt. Eftersom skillnaden mellan Faster och Fast inte går att göra någon skillnad på i högsta uppdateringsfrekvensen på 160 Hz rekommenderar jag att undvika det läget då Fast verkar producera samma resultat och är klart bättre i lägre bildfrekvenser.

Efter ett par år som Testpilot har jag hunnit med att testa en hel del olika skärmar och jag måste säga att rent subjektivt är denna skärm den absolut bästa IPS-baserade monitorn jag testat när det kommer till eftersläp. Det är i princip helt icke-existerande, så länge bildfrekvensen kan hålla jämna steg med 160 Hz. När bildfrekvensen dyker blir det mer och mer påtagligt att det trots allt finns en del eftersläp även på denna panelen, men då får det dyka rejält under 100 FPS.

I sann Ultragear-anda finns det en massa tekniker, som att trixa med svärtan i bilden via Black Stabilizer, eller inbyggt hårkors och FPS-mätare. Jag har inget som helst intresse av dessa funktioner men det kan vara bra att veta att de erbjuds. Adaptive-Sync finns också till hands via Freesync Pro eller G-Sync Compatible. Som jag nämnde tidigare så har jag ett Nvidia-kort och det fungerade helt utan anmärkning.

I ett snabbt FPS som Doom Eternal är LG Ultragear 32GQ950 helt briljant, särskilt om man äger ett grafikkort av lite saftigare kaliber som mitt Geforce RTX 3080 Ti. Bilden är skarp, färgmättnaden och kontrasterna är otroliga och jag glömmer ganska snabbt att svärtan ibland är något grå. Denna skärm gör att jag blir helt uppslukad. Uppdateringsfrekvensen ger dessutom den där perfekta följsamheten som är så eftertraktad. Under många timmars spelande kan jag inte hitta ett enda fel på den här skärmen. Den är rysligt nära perfekt upplevelse. Endast en OLED-panel kan slå kvaliteten i upplevelsen.

Slutsats

Låt mig först av allt få följande klarlagt: LG Ultragear 32GQ950 är inte en bildskärm avsedd för pöbeln. Det här är en produkt som är riktad till toppskiktet av entusiaster som redan har spenderat betydligt mycket mer av sin disponibla inkomst på sin hobby än vad som kan anses vara ekonomiskt försvarbart.

Men den som mot förmodan har pengarna för att köpa in denna modell kommer inte bli besviken. LG Ultragear 32GQ950 är en oerhört kompetent spelskärm. Den stora ytan på 32 tum i kombination med 4K UHD-upplösning och nära på ofattbara 160 Hz i uppdateringsfrekvens, borgar för en exceptionell spelupplevelse. Den producerar förvånansvärt lite eftersläp, redan utan någon eftersläpsreducering aktiv; med sådan teknik igång är den imponerande responsiv och klar. Denna skärmen ber om snabba FPS och kvick action.

Än mer imponerande blir det på bildkvalitetsfronten där LG Ultragear 32GQ950 presterar med beröm godkänt. Den når med en hårsmån upp till full kompatibilitet av DCI-P3 och är direkt från fabrik kalibrerad vilket gör att du kan vara säker på att den producerar ett väldigt färgkorrekt resultat. Detta skall inte underskattas, då det gör att skärmen kan garantera att visa innehållet som skaparna hade tänkt sig det. Det gör givetvis också att skärmen fungerar bra till professionellt arbete som bildhantering.

Har du hårdvaran till det så är 4K UHD i 160 Hz en svårslagen upplevelse. 32 tum är en väldigt rimlig och bra storlek för ett normalstort skrivbord och stödet för senaste generationens spelkonsoler i 120 Hz. Färgkorrekt och med ett brett färgregister gör det att denna skärmen kan vara en the be-all and end-all-skärm för många. Priset är kraftigt men å andra sidan kan en bildskärm som denna överleva flera generationer datorhårdvara. Toppbetyg från mig.

Fördelar

Utmärkt färgåtergivning, 100 procent SRGB och 98 procent DCI-P3

Enastående färgkorrekt direkt från fabrik

Toksnabb panel och förträfflig eftersläpsreducering

HDMI 2.1 (48 GB/s)

Neutralt

USB-hubb men tyvärr ingen KVM-switch

Jag saknar USB Type-C alt. mode DP

Nackdelar

Marknadsförd med local dimming men presterar värdelöst med kraftig

blooming

Pris vid publicering: 14 954 kronor

