Så sent som igår rapporterade vi om att Intels kommande processorserie "Rocket Lake-S" ser ut att bli aktuell på butikshyllorna först under mars månad. Bolaget ser dock ut att vara måna om att inte missa möjligheten att lansera nya produkter på CES-mässan under januari, något som ser ut att ske i form av nya styrkretsar till sockeln LGA 1200 som idag huserar processorer ur Core 10000-serien.

Videocardz har förutom logotyper för de nya styrkretsarna grävt fram ett plattformsschema för "Rocket Lake-S"-plattformen, i vilken de nya styrkretsarna i 500-serien är ena halvan. Bland nyheterna skymtas totalt 20 PCI Express 4.0-banor, ett kliv upp från "Comet Lake-S" och dess totalt 16. De fyra extra banorna viks med fördel åt lagring i form av NVM Express-enheter, vilka tar just fyra PCI Express-banor i anspråk.

Därtill väntas moderkort baserade på styrkretsarna Z590 och B560 stödja snabbare minne i form av DDR4-3200, upp från 400-seriens officiella minnesstöd för upp till 2 933 MHz – men i övrigt är det tunnsått med nyheter. I praktiken stödjer dock 400-seriens moderkort minneshastigheter betydligt högre än så redan idag – och många är även förberedda för "Rocket Lake-S" med PCI Express 4.0‑brytare.

Styrkretsarna i 500-serien blir Intels sista anhalt för sockel LGA 1200 – lanseringen av moderkort baserade på dessa väntas ske under CES-mässan i januari månad, medan de tillhörande processorerna i Core 11000-serien väntas till mars. Sent under år 2021 eller tidigt 2022 är "Alder Lake‑S" tänkt att debutera med bland annat DDR5-stöd, 600-seriens styrkretsar samt sockeln LGA 1700.

