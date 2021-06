Spelmässan E3 går på högvarv och under gårdagen höll Microsoft hov, med eldunderstöd från den förvärvade utgivaren Bethesda. Presentationen inleddes med högoktanig trailer om Starfield, som nästa år sällskapar The Elder Scrolls- och Fallout-serierna i Bethesdas storspelskatalog. Fokus för presentationen som helhet kan dock bäst sammanfattas med orden "Xbox Game Pass" – 27 av de uppvisade spelen blir tillgängliga genom prenumerationstjänsten.

Microsoft sammanfattar vad som komma skall i en lättöverskådlig bild som visar att en god portion titlar signerade Bethesda tillkommer redan nu, medan 18 spel av blandad typ adderas senare under året – samma dag som de lanseras. Bland dessa syns Halo Infinite, Age of Empires IV och The Ascent, som alla blir tillgängliga på PC/Windows. Längre fram i tiden anländer Starfield, The Outer Worlds 2 och Stalker 2, också detta på lanseringsdagen för respektive titel.

Med högt temp avfyrade Microsoft och Bethesda en lång rad korta filmsnuttar, innehållande mer eller mindre information om de väntande spelen. Nedan syns några nedslag i materialet, närmare bestämt Stalker 2, Age of Empires IV, Halo Infinite, Far Cry 6 och Forza Horizon 5, som utrustas med tidpunkter för lansering och informativa videoklipp.

Age of Empires IV får lanseringsdatum

För skrivbordsstrategen blåses snart nytt liv i den klassiska spelserien Age och Empires, där en video med gameplay tidigare i år avslöjade information strider och folkslag som blir del av spelet med ändelse "IV". Nu specificeras lanseringsdagen till den 28 oktober samtidigt som minimikraven tittar fram: 50 GB lagringsutrymme, den åldrande mobila processorn Intel Core i5-6300U med integrerad grafik. Det återstår att se om titeln är väldigt lättdriven, eller om den blygsamma hårdvaran levererar samma flyt som ett bildspel.

Stalker 2 kräver 150 GB lagring och rekommenderar modern processor

Förstapersonsskjutande i en radioaktiv miljö är ett koncept som går hem hos spelare som för ett drygt decennium sedan slöt upp kring spelet Stalker och två uppföljare. Redan 2010 avslöjades att Stalker 2 utvecklas, men utvecklaren CSG Game World har i omgångar bjudit radiotystnad och tydliga livstecken presenterades först i fjol.

Med en trailer och uppdaterad webbplats står nu klart att spelet gör entré den 28 april nästa år, att det redan nu kan förköpas och att relativt fläskig hårdvara rekommenderas. Systemkraven listas som grundläggande och rekommenderade, men vilken bildfrekvens och upplösning som avses är oklart. Oavsett nivå krävs 150 GB lagringsutrymme och en åttakärniga processor från Ryzen 3000-serien eller Intels Core 9000-familj rekommenderas, vid sidan av 16 GB primärminne och förra generationens grafikkort från övre mellanklassen.

Halo Infinite introducerar gratis flerspelarläge

Nästa del i Microsofts anrika Halo-serie har som tidigare känt tillnamnet "Infinite", men under sändningen flikar företaget in att ett flerspelarläge utökar titeln. Detta blir ett fritt tillgängligt spelläge där Halo-fantasten kan känna sig hemma. Den något svävande tidpunkten för lansering av både en- och flerspelarläge är julhandeln 2021.

Kastyxor och armborst demonstreras i Far Cry 6-gameplay

Utgångspunkten för nästa omgång Far Cry är en ond diktator och den fiktiva ön Yara och nu bjuds en glimt av spelmekaniken. I sann Far Cry-anda finns en bred arsenal av vapen för olika spelstilar; kastvapen för diskreta räder, maskingevär för snabb likvidering och en uppsjö av explosiva verktyg. Även djur kan användas i kampen mot diktatorn, där en aggressiv tupp visas i gameplay-klippet. Spelet släpps den 27 oktober.

Forza Horizon 5 nyttjar Xbox Series-konsolernas prestanda för en realistisk miljö

Avslutningsvis lägger Microsoft mycket krut på att förklara funktionerna i den kommande racingtiteln Forza Horizon 5, där ray tracing-funktionaliteten från Xbox Series-konsolerna används. Spelvärlden blir mer öppen än tidigare och tar spelaren till Mexico, där fotogrammetri och andra bilder av verkligheten kokas ihop för att skapa en mer verklighetstrogen värld. Titeln gör debut den 9 november i år och vilken typ av ögongodis som överförs till PC/Windows-sidan lär klarna lite längre fram.