Det svenska telekombolaget Ericsson har sedan länge lagt telefontillverkandet på hyllan för att satsa på bland annat utveckling och utbyggandet av mobila nätverk. Bolagets nätverkstekniker återfinns däremot i telefoner, däribland Apples Iphone, sedan flera år tillbaka. Relationen mellan de två bolagen har trots det varit skakig, med flera konflikter och stämningar från båda sidor.

De två bolagen har sedan 2015 haft ett patentavtal som reglerar bland annat hur mycket Apple ska betala per enhet. Det avtalet täcker endast patent och licensavgifter för 2G-, 3G- och 4G-teknik och ska därmed omförhandlas under 2022 för att inkludera 5G. Förhandlingarna har dock redan stött på patrull, då Ericsson i höstas lämnade in en stämningsansökan där Apple anklagades förhandla "ond tro". Nu svarar Apple på det med ytterligare en stämning, där Ericsson istället står anklagade för att kräva orimliga priser.

Stämningen lämnades in till en federal domstol i Texas fredag föregående vecka. Från dokumenten framgår att Apple anklagar Ericsson för att bryta mot sina skyldigheter att skäligt prissätta licensavgifter för patent som är en del av industristandarden. Totalt vill Ericsson ha 5 USD per enhet, motsvarande 45 kronor, något Apple anser vara alldeles för mycket.

Under förhandlingarna 2015 försökte Ericsson stoppa försäljningen av Iphone på amerikanska marknaden när de båda parterna inte lyckades komma överens. Huruvida nuvarande konflikten eskalerar till den nivån igen återstår att se.

Källa: 9to5mac