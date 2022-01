När Chromebooks först anlände var de billiga datorer med operativsystemet Chrome OS, vid tillfället glorifierad webbläsare. Med tiden har Google lagt till allt mer funktionalitet och datorerna kan numera köra applikationer från butiken Google Play samt Linux-mjukvaror. Nu ser datorerna ut att få bredare stöd för gaming.

Tekniksidan 9to5google rapporterar om förändringen i koden hos Chrome OS, som sedan några veckor har referenser för RGB-tangentbord. Som alla in the know vet är RGB helt avgörande för en spelmaskin och skiljer noobs från proffs. Referens om fullt stöd för disco-belysning är dock inte det enda som talar för att Chromebook snart kan bli spelmaskiner.

Det framgår även tre kodnamn för framtida Chromebook-datorer kallad Vell, Taniks och Ripple, varav de två första bestyckas med processorer ur Intels processorfamilj "Alder Lake" i Core 12000-serien. Den tredje, Ripple, tros istället vara kodnamnet för ett avtagbart tangentbord, som rimligen bör göra någonting liknande en surfplatta med Chrome OS sällskap.

Vidare spekulerar The Verge i flera vägar framåt för spelande med Chromebook. Vid sidan om dagens stöd för de strömmande tjänsterna Google Stadia och Geforce Now skulle introduktionen av Steam Deck kunna bli språngbräda för lokala spel till Chromebook. Steam Deck använder sig av det Linux-baserade operativsystemet Steam OS 3.0 med kompatibilitetslagret Proton. Det är därför inte långsökt att Steam kan komma till Chrome OS, som även det baseras på Linux.

Avslutningsvis ska det inte uteslutas att Googles kommande satsning på Chromebook för spel inte nödvändigtvis förlitar sig på processorer från AMD och Intel. Under Game Developer Conference höll Nvidia en demonstration med ett Geforce RTX-grafikkort, som tillsammans med ARM-processorn Kompanio 1200 från Mediatek drev runt Wolfenstein: Youngblood med ray tracing och DLSS aktiverat.

När Chromebook-datorer för spel ser dagens ljus är ännu inte känt.