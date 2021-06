De senaste veckorna har Microsoft bjudit följetong på temat Windows, med löfte om operativsystemskopplade nyheter den 24 juni och ett publicerat pensionsdatum för Windows 10. Av allt att döma blir Windows 10 inte bolagets sista operativsystem, eftersom efterträdaren med versionsnummer 11 hittat ut på webben – en utgåva som vid första anblick lägger krut på en ny startmeny och rundade hörn.

Nu rapporterar tekniksajten Hothardware att Microsofts nästa operativsystem skruvar upp prestandan för hybridprocessorer, en ändring som ligger rätt i tiden med tanke på att Intels hybridsatsning "Alder Lake"-serie släpps under årets tredje kvartal. Intel har redan smygstartat med sin egen tappning av det ARM-inspirerade konceptet att kombinera energieffektiva och kraftfulla kärnor. Sådana modeller syns i processorfamiljen "Lakefield", som Hothardware alltså sätter under lupp genom Samsung Galaxy Book S med Core i7-L16G7 under skalet.

► Läs SweClockers test av "Lakefield"-bestyckade Galaxy Book S

I testerna jämförs prestandan mellan den färska Windows 10-versionen 21H1, samt läckta Windows 11 21996.1 och förbättringarna är inte att förringa. Med Geekbench 5-testet är det flertrådade resultatet 5,5 procent vassare, medan enkeltrådat stannar på 2,2 procent upp. Skillnaden i Cinebench R23 med alla fem kärnor är blygsamma 1,8 procent, men med en kärna hoppar ökningen upp till 8,2 procent. Vidare visar webbtestet Browserbench Speedometer 2 ett lyft på hela 10,8 procent.

Det mångsidiga PCMark 10-paketet visar som bäst en prestandaökning om 10,3 procent och detta i produktivitetstestet, medan Digital Content Creation-varianten sänker prestandan med 2,4 procent. I grafiktestet 3DMark Night Raid syns också en liten försämring, men här på under en halv procent. Tilläggas bör att den förrymda Windows 11-versionen sannolikt är en tidig historia, men att hybridprocessorn generellt presterar bättre antyder att Microsoft arbetet på att spetsa till hanteringen av olika starka kärnor.

I dagsläget är det oklart när Windows 11 når marknaden, men med tanke på att bäst-före-datumet för Windows 10 är spikat till den 14 oktober 2025 lär Microsoft inte hålla på nästa version särskilt länge. Ett exakt datum kan möjligtvis presenteras på torsdag nästa vecka, när bolaget sannolikt avtäcker Windows 11 officiellt. Operativsystemet ser ut att bli en gratis uppdatering för den som har en nyckel för Windows 7, 8, 8.1 eller 10.

Kommer du att kasta dig över Windows 11-uppdateringen när den väl tittar fram?