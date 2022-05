Under teknikhösten år 2020 togs stora prestandakliv med de nya grafikkorten signerade Nvidia och AMD, medan sistnämnda också stod för de kraftigt uppgraderade systemkretsarna i Microsofts och Sonys spelkonsoler. Både konsoler och grafikkort har möjlighet att driva moderna spel i 4K UHD-upplösning, och det är också den upplösning som på senare tid letat sig in i de flesta TV-apparater och många påkostade skärmar.

Vid lansering talade Nvidia om att Geforce RTX 3090 också fungerar för spelande i just 8K, men SweClockers tester visade att den fyra gånger högre upplösningen är tungdriven och kräver sänkta krav eller detaljnivåer. Nästa generations grafikkort står för dörren och under en presskonferens i Polen förklarar TV-tillverkaren TCL vad som kan vänta i hårdvaruväg under 2023 och 2024.

Polska PPE (via Tweaktown) rapporterar om presentationen, där TCL oblygt listar tre ej utannonserade produkter: Playstation 5 Pro, uppdaterade Xbox Series X/S-varianter, samt AMD Radeon RX 7700 XT. TCL benämner produkterna som del av "generation 9,5", terminologi som sällan syns när det gäller grafikkort, men desto oftare i konsolsammanhang. Playstation 5 och Xbox Series X/S är del av generation 9.

TV-tillverkaren placerar Radeon RX 6700 XT i samma generation 9-låda och tillskriver produkterna prestanda nog för att spela i 1440p med 120 FPS, eller tillräckligt för att mata ut 4K UHD-bild i upp till 120 HZ – rimligtvis med understöd av uppskalningsteknik. Ett halvsteg upp i generation ska enligt TCL medföra ett betydande kliv för prestandan. Generation 9,5 påstås nämligen klara att rendera 4K UHD och mata ut bild i 8K med bildfrekvens om 120 Hz.

Det är i skrivande stund oklart om det ligger några djupare insikter bakom företagets påståenden, men rykten talar för att Radeon RX 7000-seriens mellanklass överträffar Radeon RX 6900 XT och således är inte 8K-upplösning helt utom räckhåll. Därtill är det vanligt att Microsoft och Sony följer upp de ursprungliga konsolerna med uppgraderade varianter, där Playstation 4 Pro och Xbox One X är bolagens senaste exempel. När lanseringarna av grafikkort närmar sig lär detaljerna klarna, något som också gäller eventuella nysläpp från spelkonsoljättarna.