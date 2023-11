Varför slösa energi på att digitalisera bildbehandlingsuppgifter som datorseende om det går att behandla själva fotonerna istället? Så har forskargruppen bakom en ny nästan helt analog krets som är många gånger snabbare än de snabbaste vanliga AI-kretsarna på den typ av uppgift den kan utföra. Kretsen kallas Chip Combining Electronic and Light Computing (ACCEL) och resultaten har publicerats i Nature.

Forskarna, från Tsinghua-universitetet i Beijing, har använt optisk, analog behandling av bilddata för att uppnå hisnande hastigheter. ACCEL kan utföra 74,8 biljarder operationer per sekund per watt effekt, och 4,6 biljarder beräkningar per sekund.

Forskarna jämför både hastigheten och energiförbrukningen med Nvidias A100-krets, som numera är omsprungen av H100-kretsen men fortfarande är en kapabel krets för AI-beräkningar, skriver Tom's Hardware. ACCEL är framför allt avsevärt kvickare än A100 – varje bild behandlas på i genomsnitt 72 nanosekunder, mot 0,26 millisekunder för samma algoritm på A100. Energiåtgången är 4,38 nanojoule per bildruta, mot 18,5 millijoule för A100. Det är cirka 3 600 respektive 4 200 gånger bättre siffror för ACCEL.

99 procent av bildbehandlingen i ACCEL-kretsen sker i det optiska systemet, vilket är orsaken till den många gånger högre effektiviteten. Genom att behandla fotoner istället för elektroner minskar energibehovet och färre konverteringar gör systemet snabbare.