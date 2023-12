Under onsdagen lämnade The New York Times in en stämningsansökan riktad mot OpenAI och Microsoft. Stämningen gör gällande att AI-tjänsten och dess upphovsmän gör sig skyldiga till Copyright Infringement eller brott mot upphovsrätten. The New York Times hävdar att tjänsten ChatGPT upprepade gånger kopierar långa textstycken från deras hemsida.

Genom tjänsten får alltså användare fri tillgång till artiklar som annars ligger bakom The Times vägg för betaltjänster. Vidare säger stämingsansökan att AI-tjänsten nu har blivit så pass stor att den går att räkna som en konkurrent för nyhetsrapportering samtidigt som den inte följer samma lagar.

The Times menar att tjänsten har kostat företaget miljarder dollar i direkta och indirekta skador. De kräver att de stora språkmodeller(LLM) som tränats på deras upphovsrättsskyddade material skall upphöra och upplösas.

De advokater som representerar The New York Times menar att sättet som ChatGPT och liknande tjänster fungerar är mer skadliga än söktjänster. Detta då de inte redovisar informationens ursprung till skillnad från till exempel Googles söktjänst.

Fallet är bland de första av sitt slag när en mediajätte av The New York Times storlek tar till rätten för att hitta en lösning. Oavsett utfall i rätten kommer fallet att bli prejudicerande för hur liknande fall kommer att hanteras i framtiden. Därtill är det oklart vilka konsekvenser det kan tänkas få för konkurrensen på marknaden för de stora techjättarnas AI-planer. Vi lär få anledning att återkomma till ämnet framgent.